Німеччина остаточно скасує прикордонний контроль на наступному тижні

Уряд Німеччини, де раніше порадили не їздити в Україну до осені, заявив про те, що остаточно зніме прикордонний контроль із сусідніми країнами з 15 червня. Про це передає видання Bild.

Про це в середу, 10 червня повідомив голова МЗС Горст Зеєгофер. Зокрема, Німеччина припинить контроль на кордонах, введений через пандемію коронавірусу.

Позитивний розвиток пандемії коронавірусу допускає такі корективи, сказав міністр. "Це означає, що свобода пересування відновлюється в межах Європи", - заявив міністр.

Йдеться про внутрішній прикордонний контроль з такими країнами як Австрія, Швейцарія, Франція і Данія. Для тих, хто прибуває з Іспанії, це відбудеться з 21 червня.

Майже у всіх федеральних землях діє вимога помістити в карантин громадян тих країн ЄС, де кількість нових заражень перевищує 50 випадків на 100 тисяч жителів за останні сім днів. Виняток – Бранденбург і Північний Рейн-Вестфалія.

Як повідомляли Українські Новини, раніше уряд Німеччини заявив, що не буде евакуювати своїх громадян, які заразилися коронавірусом у відпустці.