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10 червня 2020, середа, 17:11 11
Європа 2020-06-10T18:15:02+03:00
Українські Новини
Єврокомісія рекомендує відкрити зовнішні кордони в ЄС з 1 липня

Єврокомісія рекомендує відкрити зовнішні кордони в ЄС з 1 липня

Елизавета Кесельман
Євросоюз, коронавірус в Європі, Covid-19, Відкриття кордонів
Європа.Фото: vi.ill.in.ua
Європа.Фото: vi.ill.in.ua

Європейська комісія рекомендує країнам-членам ЄС спільно почати відкривати зовнішні кордони з 1 липня після того, як закликала Європу відкрити внутрішні кордони до кінця червня. Про це заявив в середу глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє France24.

Як зазначає відомство, Боррель заявив, що цього тижня Брюссель запропонує план поступової і часткового скасування заборон, однак рішення про ослаблення залишається за країнами.

На минулі вихідні міністри внутрішніх справ 27 держав-членів домовилися координувати поступове відновлення прийому туристів з-за меж Шенгенської зони, Британії та ЄС.

Але єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила минулого тижня, що не всі країни погодилися з умовами для повторного відкриття кордонів, причому деякі з них поспішають більше за інших.

Серед таких країн є Греція, чия економіка дуже залежить від туризму, оголосила про відкриття кордонів для низки країн з 15 червня, в тому числі членів ЄС, таких як Австралія, Китай і Південна Корея.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в ЄС заявили про те, що залишать чинною заборону на в'їзд для громадян не європейських країн  до кінця червня.

Водночас, уряд Німеччини на тлі пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 рекомендував відмовитися від поїздок в Україну.

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