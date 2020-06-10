Польща відкриє кордони для країн Євросоюзу 13 червня

У Польщі нові спалахи коронавірусу після останніх вихідних і є вірогідність повернення карантинних обмежень. Проте уряд сусідньої держави прийняв рішення з 13 червня відкрити внутрішні кордони з країнами Євросоюзу. Про це повідомляє RMF24.

Як заявили прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і представник Єврокомісії Адальберт Янц, у ніч з 12 на 13 червня Польща скасує контроль на внутрішніх кордонах ЄС для мешканців країн Шенгенської зони.

"Починаючи з 13 червня Польща скасовує контроль та обмеження на поїздки на внутрішніх кордонах Шенгену. Таку інформацію польська влада передала електронною поштою єврокомісару з питань внутрішніх справ", - заявив Адальберт Янц.

Наголошується, що мова йде про кордони з Німеччиною, Литвою, Чехією і Словаччиною. З цього моменту більше не буде обов'язкового двотижневого карантину при в'їзді до Польщі.

Це означає, що поляки з суботи 13 червня зможуть вільно подорожувати в країни Шенгенської зони, які відкриються для них.

"З 16 червня будуть можливі міжнародні рейси, хоча перевізники до цих рішень повинні адаптуватися, і їм знадобиться, напевно, тиждень, два або три на підготовку сітки повідомлень", - сказав Моравецький.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Польща заявила, що не буде відкривати кордони найближчим часом, поки коронавірус остаточно не піде з країни.