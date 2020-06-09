Вчені досліджують зв'язок поширення COVID-19 з роботою кондиціонерів. Перші результати

У дослідженні, опублікованому у квітні в журналі Emerging Infective Disease, дослідники вивчали поширення коронавірусу COVID-19 під час обіду в китайському місті Ухань, звідки і почалася пандемія.

Дослідження показало, що одна людина, яка була безсимптомно хвора на COVID-19 і сиділа біля кондиціонера за обідом, могла призвести до зараження дев'яти інших людей, пише The Weather Network.

Доктор Чакрабарті, фахівець з інфекційних хвороб у Міссіссазі, вважає, що кондиціонер міг стати причиною передачі хвороби, проте зазначив, що саме в той час Ухань опинився в епіцентрі спалаху, тому люди, які захворіли, могли мати і інші контакти.

Дослідницькі групи з університету Альберти проаналізували це саме дослідження в Ухані. Команда на чолі з доктором Лексуаном Чжуном працює над тим, щоб визначити, чи можна зменшити ризики передачі повітря через обмежений простір через особливості проєктування та експлуатації системи кондиціонування повітря. Зокрема вивчаються такі режими, як вентиляція, схеми розподілу повітря, коефіцієнт рециркуляції, фільтрація, передові технології очищення повітря та інші.

Робота в Альберті розпочалася в березні і, як очікується, триватиме протягом двох років.

На початку цієї пандемії дослідники Каліфорнійського університету опублікували звіт про те, що повітря в приміщеннях потрібно вентилювати. Іншими словами, дослідники рекомендували людям відкривати свої вікна, щоб вони могли потенційно знизити ризик захворіти всередині будівлі.

Раніше Українські Новини писали про 10 способів, як використовувати кондиціонер і економити в той час, як синоптики прогнозують в Україні аномально спекотне літо.