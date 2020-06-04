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04 червня 2020, четвер, 17:55 160 Документ
Економіка 2020-06-04T18:15:01+03:00
Українські Новини
Вітренко збрехав про розмір власної премії, – Марунич

Вітренко збрехав про розмір власної премії, – Марунич

Павло Твердохліб
премія, Нафтогаз України, Юрій Вітренко, Дмитро Марунич, Фонд енергетичних стратегій
Дмитро Марунич. Фото: genplanua.com
Дмитро Марунич. Фото: genplanua.com

Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич повідомив, що виконавчий директор Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" Юрій Вітренко збрехав про розмір грошової премії, заявивши, що одержана ним сума набагато менше 5 млн доларів.

Про це Марунич написав у своєму блозі на веб-сайті видання "Кореспондент".

Марунич процитував слова Вітренка: "Сума, яка була в "Дзеркалі тижня" розголошена, вона істотно завищена (близько 5 млн доларів), вона невірна. Я отримав набагато менше, ніж Коболєв, - сказав Вітренко в інтерв'ю виданню "Бізнес.Цензор". - Я не знаю щодо всіх. Я знаю, про себе та членів моєї команди, які безпосередньо брали участь у цьому процесі. Так, дійсно, не були виплачені премії. Тобто друга частина премій, яка була записана в контракті чорним по-білому, вона не була виплачена. Та "Нафтогаз" відмовляється це робити".

"У "Нафтогазі" набрали води в рот та нічого коментувати не стали. Дуже шкода. Енергетична громадськість із захопленістю і попкорном стежить, коли ж нарешті і компанія, і Коболєв дадуть відповідь на нескінченний потік звинувачень пана Вітренка. Втім, дістати в нашій країні податкову декларацію у загальному й цілому не складно. Як випливає з документа Вітренко в минулому році отримав 167,9 млн гривень премії від компанії (6,7 млн доларів). Цю суму він вписав у власну податкову декларацію, копія якої наведена нижче", - зазначив співголова Фонду енергостратегій, опублікувавши копію податкової декларації Вітренка з 1-го кварталу 2019 року по 1-й квартал 2020 року.

"Не гарно так, Юрій Юрійович... На обличчя - обман і маніпуляція. Та ще й пристойному виданню "Бізнес.Цензор". Втім, в цьому ж інтерв'ю Вітренко заперечував свої стосунки із Олегом Діденком та Віталієм Волинцем. До діяльність яких, за чутками, чимало питань господарського характеру. З чого б це?" - підсумував Марунич.

Як повідомляли Українські Новини, 13 травня стало відомо, що "Нафтогаз України" має намір звільнити Вітренко. 8 травня головним виконавчим директором "Нафтогазу" став Отто Ваттерландер.

Також зарплата та премії керівництву "Нафтогазу" 2019 скоротилися в 2,1 рази. Крім того, Коболєв продовжив очолювати "Нафтогаз". Кабмін узгодив продовження контракту.

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