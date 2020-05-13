"Нафтогаз" звільнить виконавчого директора Вітренка

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має намір звільнити виконавчого директора групи компанії Юрія Вітренка.

Про це Вітренко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У такій ситуації найбільш логічне пояснення, чому мене звільняють - зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у відносинах з "Газпромом". Також не є пріоритетом боротьба з корупцією, зокрема з її причинами в газовому секторі. Значить, є інші пріоритети, які, на жаль, стали бар'єром на шляху до зближення з Європою, зміни правил всередині країни на європейські, примусу Росії грати за цивілізованими правилами по відношенню до України", - написав Вітренко.

Директор групи зазначив, що його формально попередили, що займана ним посада буде скорочена і через 2 місяці його звільнять з "Нафтогазу".

Як саообщали Українські Новини, головним виконавчим директором "Нафтогазу" став Ваттерландер.

Також зарплата і премії керівництву "Нафтогазу" 2019 скоротилися в 2,1 рази.

Крім того, Коболєв продовжив очолювати "Нафтогаз". Кабмін узгодив продовження контракту.