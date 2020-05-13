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13 травня 2020, середа, 13:38 28
Економіка 2020-05-13T19:34:39+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" звільнить виконавчого директора Вітренка

"Нафтогаз" звільнить виконавчого директора Вітренка

Григорий Яковенко
Нафтогаз, Звільнення з посади, Юрій Вітренко
Юрій Вітренко. Фото: rian.com.ua
Юрій Вітренко. Фото: rian.com.ua

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має намір звільнити виконавчого директора групи компанії Юрія Вітренка.

Про це Вітренко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У такій ситуації найбільш логічне пояснення, чому мене звільняють - зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у відносинах з "Газпромом". Також не є пріоритетом боротьба з корупцією, зокрема з її причинами в газовому секторі. Значить, є інші пріоритети, які, на жаль, стали бар'єром на шляху до зближення з Європою, зміни правил всередині країни на європейські, примусу Росії грати за цивілізованими правилами по відношенню до України", - написав Вітренко.

Директор групи зазначив, що його формально попередили, що займана ним посада буде скорочена і через 2 місяці його звільнять з "Нафтогазу".

Як саообщали Українські Новини, головним виконавчим директором "Нафтогазу" став Ваттерландер.

Також зарплата і премії керівництву "Нафтогазу" 2019 скоротилися в 2,1 рази.

Крім того, Коболєв продовжив очолювати "Нафтогаз". Кабмін узгодив продовження контракту.

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