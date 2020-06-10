Wizz Air буде виконувати рейси в Чехію з двох міст України

Про це повідомляє чеське видання Zdopravy.

Згідно з інформацією, авіакомпанія подала заявку в Міністерство транспорту Чехії на виконання щоденних рейсів зі Львова в Пардубіце на початку червня. У березні компанія вже отримала дозвіл на виконання рейсів в Пардубіце з Києва, але поки не починала польоти.

"Авіаперевізник має можливість розпочати діяльність за певним маршрутом протягом шести місяців після прийняття рішення про надання прав на діяльність, і набрання чинності, тобто до вересня цього року", - заявив прессекретар Міністерства транспорту Франтішек Джемелка.

Крім того, наголошується, що керівництво аеропорту Пардубіце заявив, що веде переговори з Wizz Air. Для аеропорту, який не мав достатнього трафіку навіть при піковому бумі, прихід відомого перевізника може бути хорошим економічним стимулом.

На даний момент Wizz Air виконує рейси тільки з Праги.

Як повідомляли Українські Новини, в Асоціації повітряного транспорту заявили, що доходи світової авіації в 2020 році впадуть в 2 рази порівняно з минулим роком.

Тим часом, в МАУ оприлюднили розклад рейсів по Україні до липня.