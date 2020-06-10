Доходи авіакомпаній в 2020 році знизяться вдвічі через пандемію, – Асоціація повітряного транспорту

Через пандемію коронавірусу, яка призвела до світової економічної кризи, доходи міжнародних авіакомпаній впадуть удвічі в той час, як через карантин авіаційна галузь в Україні може зазнати також серйозних втрат.

Такі висновки зробила Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA), передає Reuters.

Як повідомляє відомство, через коронакризу, світова авіація втратить 84 млрд доларів. Порівняно з попереднім роком, дохід авіакомпаній впаде в 3 рази.

В IATA назвали 2020 рік найгіршим за всю історію галузі. Згідно з прогнозами, доходи авіакомпаній становитимуть 419 млрд доларів, в той час, як в минулому році виручка становила 838 млрд доларів.

"Щодня протягом поточного року збитки галузі будуть становити 230 мільйонів доларів", - сказав генеральний директор IATA Олександр де Жуниак.

В наступному році борючись за пасажирів, авіакомпанії будуть знижувати ціни, втрати можуть становити більш як 100 млрд доларів. Водночас доходи компаній зростуть до 598 млрд доларів, стверджують в IATA.

Кількість пасажирів у 2020 році також знизиться до 2,25 млрд, але збільшитися до 3,38 млрд в 2021 році. Тим не менш, це все одно на 25% менше, ніж було до пандемії, зазначають фахівці.

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