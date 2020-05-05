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05 травня 2020, вівторок, 20:03 6
Транспорт 2020-05-05T21:15:02+03:00
Українські Новини
Wizz Air планує відновити польоти в Португалію і Грецію

Wizz Air планує відновити польоти в Португалію і Грецію

Ярина Вацяк
Туризм, Wizz Air, KLM, Лоукост, Авіакомпанії, авіарейси
Wizz Air. Фото: прес-служба авіакомпанії
Wizz Air. Фото: прес-служба авіакомпанії

Авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) має намір відновити польоти з аеропорту Лутон в Португалію в середині червня і в Греції в липні в надії, що обмеження на поїздку в Covid-19 будуть зняті в той час, як лоукост-перевізник анонсував 7 нових рейсів зі Львова в липні.

Оголосивши п'ять нових маршрутів, бюджетна авіакомпанія повідомила, що з 16 червня рейси будуть відправлятися з лондонського аеропорту Фару в Португалії з цінами від 25,99 фунтів стерлінгів, а також з Корфу, Іракліона, Родосу і Закінф в Греції з початку липня, пише The Guardian.

Wizz Air ввів нові правила, в тому числі обов'язкові маски для пасажирів та персоналу, а також рукавички для екіпажу, щоб люди відчували себе більш впевнено в польоті.

Авіакомпанія також надасть дезінфікуючі серветки мандрівникам і більше не буде надавати журнали. Авіакомпанія заявляє, що заохочує мандрівників дотримуватися фізичної дистанції в аеропорту, але планує заповнити середні місця в літаках, якщо буде достатньо попиту.

Александр де Жюняк, генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту, заявив, що під час щотижневого брифінгу групи не було ніяких доказів того, що порожні середні місця можуть поліпшити безпеку пасажирів.

Громадяни Великобританії зможуть літати, якщо знімуть обмеження на поїздки. Міністерство закордонних справ Великобританії наразі рекомендує британським громадянам утриматися від будь-яких, крім важливих міжнародних поїздок.

Португалія і Греція почали послаблювати свої обмеження, хоча обмеження на поїздки залишаються. Міністр туризму Греції Харіс Теохарис заявив, що сектор сподівався відкрити бізнес в липні.

Голландська авіакомпанія KLM також заявила у вівторок, що відновила польоти з низки європейських напрямків. Зараз авіакомпанія виконує щоденний рейс з Амстердама в Барселону, Будапешт, Гельсінкі, Мадрид, Мілан, Прагу, Рим й Варшаву.

Як повідомляли Українські Новини, поки Українська асоціація туристичних агентств очікує, що українські готелі можуть заповнити на 100% влітку, на сьогодні Греція, Болгарія, Хорватія і Чорногорія шукають способи запустити туристичний сезон і відкрити кордони найближчим часом.

Також повідомлялося, що після карантину Ryanair буде продавати квитки від 99 центів.

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