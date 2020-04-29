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29 квітня 2020, середа, 10:58 28
Транспорт 2020-04-29T13:00:05+03:00
Українські Новини
Європейський лоукост-перевізник анонсував 7 нових рейсів зі Львова в липні

Європейський лоукост-перевізник анонсував 7 нових рейсів зі Львова в липні

Елена Литвин
Wizz Air, авіарейси зі Львова, Відкриття авіарейсів, авіаперевезення, Коронавірус, рейси в Україну
Стюардеса в літаку. Скріншот відео Wizz Air
Стюардеса в літаку. Скріншот відео Wizz Air

Поки Кабмін розробляє етапи виходу з карантину, авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) вже заявила, що має намір відкрити свою базу в міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького і запустити звідти 7 нових рейсів з 1 липня.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

"Wizz Air сьогодні рада повідомити про відкриття 1 липня 2020 року нової бази у міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, де розмістить 1 літак Airbus A320. Вона стане вже другою базою авіакомпанії в Україні", - сказано в ньому.

Також компанія оголосила про відкриття з 1 липня рейсів зі Львова в Біллунн (Данія) і Лісабон (Португалія), які будуть виконуватися по середах і неділях, з 2 липня - в Таллін (Естонія) по вівторках, четвергах і суботах, з 3 липня - в Гамбург (Німеччина) та Щецін (Польща) по понеділках і п'ятницях.

Також планується запуск 2 нових рейсів з Харкова - з 2 липня в Таллін (по вівторках, четвергах і суботах) і з 3 липня в Берлін (по понеділках і п'ятницях).

Бронювання квитків на ці напрями вже доступно для пасажирів за цінами від 429 гривень на сайті компанії.

Наголошується, що нещодавно авіакомпанія повідомила про запровадження додаткових заходів, які забезпечать фізична дистанціювання під час посадки і допоможе підтримувати необхідний рівень чистоти на борту.

Авіакомпанія закликає пасажирів здійснювати бронювання квитків онлайн, включаючи онлайн-реєстрацію, коли це можливо, а також користуватися опцією безконтактної оплати покупок на борту.

Під час перельотів для членів екіпажу і пасажирів є обов'язковим носіння масок.

Згідно з повідомленням, літаки дезінфікують вночі, у салонах ретельно прибирають кілька разів в день.

Крім того, під час посадки екіпаж буде роздавати пасажирам дезінфікуючі серветки, а також спостерігати за дотриманням дистанції між сидіннями на тих рейсах, де це дозволяє завантаження.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін продовжив карантин до 11 травня з-за поширення коронавіруса в Україні.

Всі авіакомпанії, що літають в Україну, заявили про припинення польотів до його закінчення.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обмеження почнуть знімати з міського транспорту і в останню чергу - з авіаперевезень.

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