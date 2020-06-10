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10 червня 2020, середа, 09:35 14
Транспорт 2020-06-10T10:15:02+03:00
Українські Новини
МАУ сформувала розклад рейсів по Україні до липня

МАУ сформувала розклад рейсів по Україні до липня

Елена Литвин
МАУ, Авіапереліт, пом'якшення карантину
Літак МАУ
Літак МАУ

З 5 червня в Україні відновилися внутрішні авіаперельоти і авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відновила рейси з Києва в Одесу, Львів, Харків і Дніпро з 12 червня.

Про це свідчать дані системи бронювання компанії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, за напрямком "Київ - Львів" рейс PS1035 буде виконуватися щопонеділка з 15 по 29 червня, PS1033 - по п'ятницях і неділях з 12 по 28 червня, 7W161 - щовівторка з 16 по 30 червня.

В Одесу будуть виконуватися рейси PS1057 щопонеділка з 15 по 29 червня, PS1055 - по п'ятницях і неділях з 12 по 28 червня, 7W121 - по понеділках і вівторках з 15 по 30 червня та 7W125 - також по понеділках і вівторках з 15 червня по 14 липня.

В Харків запланована льотна програма 3 рейсів: PS1025 - щопонеділка з 15 по 29 червня, PS1023 - по п'ятницях і неділях з 12 по 28 червня, 7W145 - по понеділках і вівторках з 15 червня по 14 липня.

За напрямком "Київ - Дніпро" заплановані рейси PS1073 з вильотами щопонеділка з 15 по 29 червня, PS1071 - по п'ятницях і неділях з 12 по 28 червня, 7W105 - щовівторка з 16 по 30 червня та 7W101 - по понеділках і вівторках з 15 червня по 30 червня.

Як повідомляли Українські Новини, 5 червня МАУ здійснила перший після зняття обмежень на внутрішні авіаперельоти рейс "Київ - Одеса".

Тим часом з 15 червня, в день запуску міжнародних рейсів, в "Бориспіль" знову курсуватимуть експреси.

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