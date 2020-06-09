підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Lifestyle
  • Як правильно засмагати і вберегтися від сонячних опіків, – поради медиків
09 червня 2020, вівторок, 20:00 6
Lifestyle 2020-06-09T20:30:01+03:00
Українські Новини
Як правильно засмагати і вберегтися від сонячних опіків, – поради медиків

Як правильно засмагати і вберегтися від сонячних опіків, – поради медиків

Ирина Николенко
Пляж, Відпустка, відпочинок, засмага, Пляжний сезон, поради медиків
Як вберегтися від сонячних опіків. Фото: shy.in.ua
Як вберегтися від сонячних опіків. Фото: shy.in.ua

В той час, як в Україні почалося літо і синоптики обіцяють спеку до кінця тижня, українці почали планувати відпочинок на пляжі, але щоб відпочинок не перетворився на трагедію, потрібно заздалегідь подбати про засоби для безпечної засмаги.

Медики дали поради, як правильно доглядати за шкірою та засмагати влітку під палючим сонцем, пишуть  Українські Новини.

Внаслідок сонячних променів може розвинутися захворювання – фотодерматоз. Він проявляється у вигляді почервоніння і запалення шкіри. Сильніше запалення проявляється через 10-12 годин і тримається 4-5 днів – це опік першого ступеня. Симптоми: почервоніння та запалення шкіри, гарячка, свербіж, біль в області почервоніння, загальна слабкість, головний біль, безсоння, втрата апетиту.

Крім того, засмага може призвести до опіків I-III ступенів. Внаслідок чого погіршується загальний стан організму, а сильні опіки можуть призвести навіть до омертвіння шкіри. Також медики зазначають, що сонячні опіки, які людина зазнала в дорослому віці, підвищують ризик розвитку раку шкіри.

Засоби проти опіків

Якщо шкіра дуже світла, потрібно наносити сонцезахисний крем з SPF (фактор захисту від променів) щонайменше 50. Якщо шкіра не така чутлива, то в перші дні можна використовувати з SPF 50, а потім 30.

На пляжі під променями сонця потрібно оновлювати сонцезахисний засіб один раз на 1,5-2 години.

Крем наносити за 30 хвилин до виходу і безпосередньо перед виходом.

Після виходу з води потрібно повторно нанести крем на шкіру.

Дітям потрібно наносити крем з мінімальним spf 30.

Також можна прийняти холодний душ або ванну, щоб знизити температуру шкіри. Якщо вода викликає дискомфорт, то краще зробити компреси з рушників.

На уражену шкіру потрібно наносити охолоджувальні зволожувальні засоби на водній основі. Однак, у складі засобу не має бути спирту, він буде подразнювати шкіру.

Також можна використовувати лосьйони з вітаміном В5-пантенолом, маслом каріте і цинком у складі. Зволожувати уражену шкіру потрібно 3-5 разів на день.

Якщо виникає головний біль, нудота або підвищується температура, це можуть бути ознакою теплового удару. В цьому разі треба звертатися до лікаря.

Як правильно засмагати

Щоб отримати гарну засмагу і вберегтися від сонячних опіків, потрібно дотримуватися кількох правил. Лікарі рекомендують приймати сонячні ванни в період з 8 до 11 ранку та з 16 до 19 вечора.

Також лікарі застерігають, від прямих сонячних променів слід оберігати дітей до 3-річного віку. Навіть якщо дитина перебуває в тіні, слід наносити кожні 2 години на шкіру сонцезахисний крем.

Також потрібно пити багато рідини, щоб уникнути зневоднення організму.

Як повідомляли Українські Новини,  з приходом літа через пандемію коронавірусу і закриття країн світу на карантин, зріс попит на внутрішній туризм в Україні.

Так, в Одеській області під час відпустки можна побачити катакомби, фортеці і відвідати українську Венецію.

Більше новин про: Пляж Відпустка відпочинок засмага Пляжний сезон поради медиків

Курортні зони Одеси та Одеської області взяли під ...
Covid-19 через басейн не передається: американські...
Фортеця біля берегів лиману та українська Венеція:...
Вірусолог не підтримує відкриття пляжів та поперед...
Зеленський пропонує винести на всеукраїнський референдум питання зміни території України
Комуналка і одяг подешевшали, їжа подорожчала. Як змінилися ціни в Україні в травні
Новини
Спека посилиться до +36. Прогноз погоди на 10 червня 21:00
У Києві затримали проректора університету на хабарі у 220 тисяч гривень 20:38
Контейнерний поїзд. Фото: uz.gov.ua
Україна прийняла з Китаю перший прямий поїзд з контейнерами 20:00
"Фармак" закликає "Дарницю" припинити порушувати право інтелектуальної власності на бренд "Корвалол" 19:59
Забудовник пояснив київській владі, що "випадково" забудував частину дороги і кінцеву трамвая 19:55
більше новин
Міністр юстиції допускає, що введення карантину могло порушити Конституцію 21:35
Росія таємо вночі пригнала в Луганськ військові вантажівки, — ОБСЄ 22:53
Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі 15:21
Заради підкупу виборців Комарницький і Тищенко крадуть пісок, - Мірошниченко 11:39
Реформування ДАБІ хочуть заблокувати, - Парцхаладзе 13:59
більше новин
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
Венедіктова вважає, що Аваков ефективно відреагував на Кагарлик і Бровари 11:08
Зеленський пропонує винести на всеукраїнський референдум питання зміни території України 15:24
Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС 17:38
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
більше новин
У Києві за добу вдвічі впала кількість нових інфікованих коронавірусом
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok