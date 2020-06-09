Як правильно засмагати і вберегтися від сонячних опіків, – поради медиків

В той час, як в Україні почалося літо і синоптики обіцяють спеку до кінця тижня, українці почали планувати відпочинок на пляжі, але щоб відпочинок не перетворився на трагедію, потрібно заздалегідь подбати про засоби для безпечної засмаги.

Медики дали поради, як правильно доглядати за шкірою та засмагати влітку під палючим сонцем, пишуть Українські Новини.

Внаслідок сонячних променів може розвинутися захворювання – фотодерматоз. Він проявляється у вигляді почервоніння і запалення шкіри. Сильніше запалення проявляється через 10-12 годин і тримається 4-5 днів – це опік першого ступеня. Симптоми: почервоніння та запалення шкіри, гарячка, свербіж, біль в області почервоніння, загальна слабкість, головний біль, безсоння, втрата апетиту.

Крім того, засмага може призвести до опіків I-III ступенів. Внаслідок чого погіршується загальний стан організму, а сильні опіки можуть призвести навіть до омертвіння шкіри. Також медики зазначають, що сонячні опіки, які людина зазнала в дорослому віці, підвищують ризик розвитку раку шкіри.

Засоби проти опіків

Якщо шкіра дуже світла, потрібно наносити сонцезахисний крем з SPF (фактор захисту від променів) щонайменше 50. Якщо шкіра не така чутлива, то в перші дні можна використовувати з SPF 50, а потім 30.

На пляжі під променями сонця потрібно оновлювати сонцезахисний засіб один раз на 1,5-2 години.

Крем наносити за 30 хвилин до виходу і безпосередньо перед виходом.

Після виходу з води потрібно повторно нанести крем на шкіру.

Дітям потрібно наносити крем з мінімальним spf 30.

Також можна прийняти холодний душ або ванну, щоб знизити температуру шкіри. Якщо вода викликає дискомфорт, то краще зробити компреси з рушників.

На уражену шкіру потрібно наносити охолоджувальні зволожувальні засоби на водній основі. Однак, у складі засобу не має бути спирту, він буде подразнювати шкіру.

Також можна використовувати лосьйони з вітаміном В5-пантенолом, маслом каріте і цинком у складі. Зволожувати уражену шкіру потрібно 3-5 разів на день.

Якщо виникає головний біль, нудота або підвищується температура, це можуть бути ознакою теплового удару. В цьому разі треба звертатися до лікаря.

Як правильно засмагати

Щоб отримати гарну засмагу і вберегтися від сонячних опіків, потрібно дотримуватися кількох правил. Лікарі рекомендують приймати сонячні ванни в період з 8 до 11 ранку та з 16 до 19 вечора.

Також лікарі застерігають, від прямих сонячних променів слід оберігати дітей до 3-річного віку. Навіть якщо дитина перебуває в тіні, слід наносити кожні 2 години на шкіру сонцезахисний крем.

Також потрібно пити багато рідини, щоб уникнути зневоднення організму.

Як повідомляли Українські Новини, з приходом літа через пандемію коронавірусу і закриття країн світу на карантин, зріс попит на внутрішній туризм в Україні.

Так, в Одеській області під час відпустки можна побачити катакомби, фортеці і відвідати українську Венецію.