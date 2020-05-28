Пляжі Києва готують до купального сезону, буде працювати 24 рятувальних пости і 14 пляжів

В той час, як купальний сезон в Києві може початися після 1 червня, комунальне підприємство "Плесо" вже розпочало підготовку до відкриття пляжного сезону. На столичних пляжах вже почали облаштовувати рятувальні пости, яких повинно бути всього 24, передають Українські Новини.

У цьому році пляжний сезон у Києві планують почати з 7 червня. Комунальне підприємство "Плесо" розпочало встановлювати вишки для облаштування рятувальних постів на пляжах.

На київських пляжах встановлюють вишки. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Як повідомляють на підприємстві, всього планується встановити 24 пости і відкрити 14 пляжів, як і в минулому році. Про це повідомив начальник служби утримання водних об'єктів підприємства Андрій Логвиненко в ефірі Громадського радіо.

"На сьогодні ми готуємо 14 пляжів та 18 зон відпочинку для літнього сезону. Зараз ми звернулися у відповідні органи через карантин та пандемію. Ми звернулися з листом до Держпродспоживслужби для того, щоб перед самим відкриттям цих пляжів отримати рекомендації і вказівки про додаткові заходи та обмеження, які потрібно буде ввести на зонах відпочинку і пляжах", — повідомив він.

В минулому році відкрили 14 пляжів, на яких дозволено відпочивати та купатися.

Чорторий – р. Дніпро, біля парку "Муромець";

Вербний – озеро Вербне, вул. Приозерна;

Пуща-Водиця – ставок Горащиха, на р. Котурка, в Пущі-Водиці (8-а лінія);

Венеція – протоку Венеціанську, острів Долобецький;

Дитячий – протоку Венеціанську, острів Венеціанський;

Золотий р. Дніпро, острів Венеціанський;

Молодіжний р. Десенка, острів Долобецький;

Передмостна Слобідка – р. Дніпро, острів Венеціанський;

Райдуга – озеро Райдуга, вул. Райдужна;

Тельбін – озеро Тельбін, проспект Павла Тичини;

Центральний р. Дніпро, острів Труханів;

Радуга – Русанівську протоку, вул. Микільсько-Слобідська;

Галерний – затока Галерна, вул. Героїв Сталінграда;

Троєщина – затока р. Десенка, ур. Верболози, вул. Оноре де Бальзака.

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