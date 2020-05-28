підписатися на розсилку
26.8 27.18
29.15 29.8
˟
28 травня 2020, четвер, 11:03 7
Суспільство 2020-05-28T11:45:01+03:00
Українські Новини
Пляжі Києва готують до купального сезону, буде працювати 24 рятувальних пости і 14 пляжів

Пляжі Києва готують до купального сезону, буде працювати 24 рятувальних пости і 14 пляжів

Ирина Николенко
Пляжі Києва, карантин в Києві, Послаблення карантину, Пляжний сезон
Пляжі в Києві. Фото: ChangeUA
Пляжі в Києві. Фото: ChangeUA

В той час, як купальний сезон в Києві може початися після 1 червня, комунальне підприємство "Плесо" вже розпочало підготовку до відкриття пляжного сезону. На столичних пляжах вже почали облаштовувати рятувальні пости, яких повинно бути всього 24, передають Українські Новини.

У цьому році пляжний сезон у Києві планують почати з 7 червня. Комунальне підприємство "Плесо" розпочало встановлювати вишки для облаштування рятувальних постів на пляжах.

Фото: vechirniy.kyiv.uaНа київських пляжах встановлюють вишки. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Як повідомляють на підприємстві, всього планується встановити 24 пости і відкрити 14 пляжів, як і в минулому році. Про це повідомив начальник служби утримання водних об'єктів підприємства Андрій Логвиненко в ефірі Громадського радіо.

"На сьогодні ми готуємо 14 пляжів та 18 зон відпочинку для літнього сезону. Зараз ми звернулися у відповідні органи через карантин та пандемію. Ми звернулися з листом до Держпродспоживслужби для того, щоб перед самим відкриттям цих пляжів отримати рекомендації і вказівки про додаткові заходи та обмеження, які потрібно буде ввести на зонах відпочинку і пляжах", — повідомив він.

В минулому році відкрили 14 пляжів, на яких дозволено відпочивати та купатися.

  • Чорторий – р. Дніпро, біля парку "Муромець";
  • Вербний – озеро Вербне, вул. Приозерна;
  • Пуща-Водиця – ставок Горащиха, на р. Котурка, в Пущі-Водиці (8-а лінія);
  • Венеція – протоку Венеціанську, острів Долобецький;
  • Дитячий – протоку Венеціанську, острів Венеціанський;
  • Золотий р. Дніпро, острів Венеціанський;
  • Молодіжний р. Десенка, острів Долобецький;
  • Передмостна Слобідка – р. Дніпро, острів Венеціанський;
  • Райдуга – озеро Райдуга, вул. Райдужна;
  • Тельбін – озеро Тельбін, проспект Павла Тичини;
  • Центральний р. Дніпро, острів Труханів;
  • Радуга – Русанівську протоку, вул. Микільсько-Слобідська;
  • Галерний – затока Галерна, вул. Героїв Сталінграда;
  • Троєщина – затока р. Десенка, ур. Верболози, вул. Оноре де Бальзака.

Раніше Українські Новини повідомляли, Міністерство охорони здоров'я має намір відкрити пляжі в цьому сезоні з низкою умов. Експерти розповіли, чи можна заразитися коронавірусом під час купання у воді.

Більше новин про: Пляжі Києва карантин в Києві Послаблення карантину Пляжний сезон

Україна на карантині 78-й день: коли почнеться нас...
Що відбувається в київському метро 27 травня: в це...
Дистанція в 2 метри і наявність захисних масок: як...
Влітку в Києві збираються відкрити 14 пляжів та 18...
"Укрзалізниця" планує запустити 42 поїзди з 1 червня
Кількість нових заражених коронавірусом різко збільшилася за добу
Новини
У ВСУ спалах коронавіруса - 16 нових випадків за минулу добу 11:25
"Укрзалізниця" планує запустити 42 поїзди з 1 червня 11:25
МОЗ затвердив правила роботи для спортзалів і басейнів на час карантину 11:14
Пляжі в Києві. Фото: ChangeUA
Пляжі Києва готують до купального сезону, буде працювати 24 рятувальних пости і 14 пляжів 11:03
Рубль стрімко дорожчає. Курс російської нацвалюти на 28 травня 10:46
більше новин
Зеленський. Фото: ОПУ
Назвав бандитом. Мер Черкас подав позов до суду проти Зеленського 11:03
Нові жорсткі заборони тютюнової промисловості, які просувають ГО "Життя" та деякі нардепи, вб'ють економіку, - ЗМІ 16:29
Деркача ще у 2017 році було депортовано з Росії, – Наливайченко 18:07 Документ
"Слуги" дозволили старим корупціонерам через своїх людей затягувати ліквідацію ДАБІ, - ЗМІ 12:21
Профільні комітети Верховної Ради розпочали роботу з легалізації поштової доставки ліків 13:10
більше новин
За період карантину 92 тис. клієнтів АТ "Хмельницькгаз" сплатили за доставку газу онлайн 14:57 Прес-реліз
Деркача ще у 2017 році було депортовано з Росії, – Наливайченко 18:07 Документ
Зеленський. Фото: ОПУ
Назвав бандитом. Мер Черкас подав позов до суду проти Зеленського 11:03
Профільні комітети Верховної Ради розпочали роботу з легалізації поштової доставки ліків 13:10
Завтра Україна повинна погасити $1 млрд випущених під держгарантії США євробондів 09:30
більше новин
Завтра Україна повинна погасити $1 млрд випущених під держгарантії США євробондів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok