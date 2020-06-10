Гривня зміцнилася. Курс гривні на міжбанку в середу

Курс гривні на міжбанківському валютному ринкуу середу зміцнився 7 коп. до 26,58 UAH\/USD після зниження у вівторок на 5 коп. Про це повідомили учасники валютного ринку Українським Новинам. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,62-26,66 UAH\/USD, потім котирування знизилися до 26,62-26,65 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,57-26,60 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 11,96% з 23,74 UAH\/USD до 26,58 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 9 червня на 5,29 коп. до 26,7906 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 6,37 коп. до 26,5335 UAH\/USD. Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 червня, на 4,07 коп. до 26,6412 UAH\/USD. Раніше повідомлялося про те, що фінансисти прогнозують, що курс гривні у червні встановиться на рівні 26-27 UAH\/USD.