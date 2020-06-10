Гривня зміцнилася. Курс гривні на міжбанку в середу

Курс гривні на міжбанківському валютному ринкуу середу зміцнився 7 коп. до 26,58 UAH/USD після зниження у вівторок на 5 коп.

Про це повідомили учасники валютного ринку Українським Новинам.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,62-26,66 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,62-26,65 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,57-26,60 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 11,96% з 23,74 UAH/USD до 26,58 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 9 червня на 5,29 коп. до 26,7906 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 6,37 коп. до 26,5335 UAH/USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 червня, на 4,07 коп. до 26,6412 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що фінансисти прогнозують, що курс гривні у червні встановиться на рівні 26-27 UAH/USD.