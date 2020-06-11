Як розрахувати сімейний бюджет і не витрачати зайвого в умовах кризи: фахівці розробили схему

В той час, як в Україні через кризу зростає безробіття, а витрати українців зростають швидше, ніж доходи, фахівці Асоціація нової економічної освіти розробили документ, який допоможе розрахувати сімейний та особистий бюджет в умовах карантину та економічної кризи.

Документ розробила та виклала у вільний доступ Всеукраїнська громадська організація "Асоціація нової економічної освіти", яка розробляє та організовує проєкти з розвитку фінансової грамотності та основ підприємництва для дітей та молоді.

"Цей документ допоможе вам скласти оптимальний сімейний чи особистий бюджет, враховуючи поточну ситуацію в Україні. Ви зможете зрозуміти ваші ключові потреби, спрогнозувати витрати та розумно управляти фінансами", - йдеться в ньому.

Завдяки чек-листу сім’я зможе спробувати вийти з кризи із мінімальним збитком та навести порядок у фінансах, зменшити рівень напруги й отримати зрозумілий план дій.

З 2008 року у програмах та проєктах Асоціації взяли участь понад 100 000 дітей та дорослих.

Нагадаємо, раніше інвестиційний аналітик розповів, як зберегти свої гроші під час кризи.

Також в НБУ повідомили, що Україну очікує пік економічної кризи в другому кварталі цього року.