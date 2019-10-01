Витрати українців ростуть швидше, ніж доходи: на що витрачають найбільше

У 2-му кварталі 2019 року доходи населення збільшилися на 14,6%, порівняно з 2-м кварталом 2018 року до 895,201 млрд гривень, витрати – на 18,8% до 918,069 млрд гривень у той час, як фінансування субсидій скоротять через зростання доходів українців.\r\nПро це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.\r\nЗагальне збільшення доходів відбулося за рахунок збільшення оплати праці - на 15,6%, соціальної допомоги й інших поточних і капітальних трансфертів – на 11,9%, а також від прибутку та змішаного доходу - на 16,9%.\r\nВ 2018 році доходи населення збільшилися на 21,4% порівняно з 2017 роком до 3 219,518 млрд гривень, витрати становили 3 202,747 млрд гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДоходи й витрати населення України в 2-му кварталі 2019 року, дані Державної служби статистики:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nмлн гривень\r\n% до 2-го кв. 2018\r\n\r\n\r\nДоходи, усього:\r\n895 201\r\n114,6\r\n\r\n\r\n1. Оплата праці\r\n438 331\r\n115,6\r\n\r\n\r\n2. Прибуток і змішаний дохід\r\n136 919\r\n116,9\r\n\r\n\r\n3. Доходи від майна, отримані\r\n15 306\r\n118,4\r\n\r\n\r\n4. Соціальна допомога, інші поточні й капітальні трансферти, з них:\r\n304 645\r\n111,9\r\n\r\n\r\n- соціальна допомога\r\n146 316\r\n118,4\r\n\r\n\r\n- інші поточні трансферти\r\n40 794\r\n145,5\r\n\r\n\r\n- соціальні трансферти в натурі\r\n117 535\r\n97,4\r\n\r\n\r\nВитрати й заощадження, усього:\r\n895 201\r\n114,6\r\n\r\n\r\n1. Покупка товарів і оплата послуг\r\n817 197\r\n118,2\r\n\r\n\r\n2. Доходи від майна, оплачені\r\n9 701\r\n129,1\r\n\r\n\r\n3. Поточні податки на прибуток, майно, інші оплачені поточні трансферти, в тому числі:\r\n91 171\r\n123,5\r\n\r\n\r\n- поточні податки на прибуток, майно тощо\r\n73 128\r\n120,1\r\n\r\n\r\n- внески на соціальне страхування\r\n884\r\n135,8\r\n\r\n\r\n- інші поточні трансферти\r\n17 159\r\n139,4\r\n\r\n\r\nЗаощадження (приріст)\r\n–22 868\r\nх\r\n\r\n\r\n4. Нагромадження нефінансових активів\r\n–11 840\r\nх\r\n\r\n\r\n5. Приріст фінансових активів, з них:\r\n–11 028\r\nх\r\n\r\n\r\n- приріст грошових вкладень і заощаджень у цінних паперах\r\n30 726\r\n73,4\r\n\r\n\r\n- заощадження в іноземній валюті\r\n13 572\r\nх\r\n\r\n\r\n- позики, отримані, за винятком погашених\r\n3 074\r\n49,5\r\n\r\n\r\n\r\nРаніше Українські Новини писали, як освіта впливає на рівень доходів. Тим часом Рада об'єднала звітність по єдиному соцвнеску і податку на доходи.