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01 жовтня 2019, вівторок, 06:38 17
Економіка 2019-10-01T09:00:03+03:00
Українські Новини
Витрати українців ростуть швидше, ніж доходи: на що витрачають найбільше

Витрати українців ростуть швидше, ніж доходи: на що витрачають найбільше

Гроші.
Гроші.

У 2-му кварталі 2019 року доходи населення збільшилися на 14,6%, порівняно з 2-м кварталом 2018 року до 895,201 млрд гривень, витрати – на 18,8% до 918,069 млрд гривень у той час, як фінансування субсидій скоротять через зростання доходів українців.

Про це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.

Загальне збільшення доходів відбулося за рахунок збільшення оплати праці - на 15,6%, соціальної допомоги й інших поточних і капітальних трансфертів – на 11,9%, а також від прибутку та змішаного доходу - на 16,9%.

В 2018 році доходи населення збільшилися на 21,4% порівняно з 2017 роком до 3 219,518 млрд гривень, витрати становили 3 202,747 млрд гривень.

Доходи й витрати населення України в 2-му кварталі 2019 року, дані Державної служби статистики:

  млн гривень % до 2-го кв. 2018
Доходи, усього: 895 201 114,6
1. Оплата праці 438 331 115,6
2. Прибуток і змішаний дохід 136 919 116,9
3. Доходи від майна, отримані 15 306 118,4
4. Соціальна допомога, інші поточні й капітальні трансферти, з них: 304 645 111,9
- соціальна допомога 146 316 118,4
- інші поточні трансферти 40 794 145,5
- соціальні трансферти в натурі 117 535 97,4
Витрати й заощадження, усього: 895 201 114,6
1. Покупка товарів і оплата послуг 817 197 118,2
2. Доходи від майна, оплачені 9 701 129,1
3. Поточні податки на прибуток, майно, інші оплачені поточні трансферти, в тому числі: 91 171 123,5
- поточні податки на прибуток, майно тощо 73 128 120,1
- внески на соціальне страхування 884 135,8
- інші поточні трансферти 17 159 139,4
Заощадження (приріст) –22 868 х
4. Нагромадження нефінансових активів –11 840 х
5. Приріст фінансових активів, з них: –11 028 х
- приріст грошових вкладень і заощаджень у цінних паперах 30 726 73,4
- заощадження в іноземній валюті 13 572 х
- позики, отримані, за винятком погашених 3 074 49,5

Раніше Українські Новини писали, як освіта впливає на рівень доходів. Тим часом Рада об'єднала звітність по єдиному соцвнеску і податку на доходи.

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