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08 квітня 2020, середа, 14:56 11
Суспільство 2020-04-08T16:00:03+03:00
Українські Новини
В Україні через кризу росте безробіття: прогнозують до 9,4%

В Україні через кризу росте безробіття: прогнозують до 9,4%

Ольга Фандорина
безробіття, Фінансова криза, Криза, Коронавірус
Безробіття Фото: pixabay.com
Безробіття Фото: pixabay.com

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко прогнозує зростання безробіття через викликану коронавірусом економічну кризу.

Про це він повідомив в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Ця криза стала великим викликом для всіх економік... Все звертають увагу на 2 фактора: як уберегти людей, і як уберегти економіку", - сказав міністр.

При цьому Петрашко зазначив, що Кабміном були переглянуті макропоказники на поточний рік.

За його даними, спостерігається зростання безробіття за даного кризи.

"Безробіття як тимчасової, так і постійної, виходячи з тих реалій, що складаються. Ріст безробіття буде до 9,4%", - сказав міністр.

Як повідомляли Українські Новини, українцям спростили нарахування допомоги по безробіттю.

23 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає необхідним щомісяця доплачувати 2,5-3 тис. гривень допомоги по вимушеного безробіття громадянам на час карантину.Тим часом доходи держбюджету-2020 планується урізати з 1 095,580 млрд гривень до 972,635 млрд гривень.

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