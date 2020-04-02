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02 квітня 2020, четвер, 20:49 180
Економіка 2020-04-02T21:15:02+03:00
Українські Новини
Інвестиційний аналітик розповів, як зберегти свої гроші під час кризи

Інвестиційний аналітик розповів, як зберегти свої гроші під час кризи

Надежда Комендантова
Фінанси, Криза, аналітики, фінансисти

Валютний депозит в банку - не найкращий спосіб захистити особисті заощадження від наслідків економічної кризи. Прибуток з'їдає 18% податку на доходи фізосіб і 1,5% військового збору.

"Більш надійним і вигідним фінансовим інструментом є валютні державні облігації - цінні папери, які випускає Міністерство фінансів", - вважають Степан Джус і Денис Білий, інвестиційні аналітики "ФрідомФінанс Україна".

"Інвестор в облігації отримує 100% гарантії повернення коштів і не платить податок на прибуток. При цьому, має можливість в будь-який момент продати облігації назад. Мінімальний лот - 1 штука. За допомогою валютних облігацій можна не тільки вберегти кошти від девальвації і інфляції, а й заробити під час кризи додатковий процентний дохід. Подібного зараз не запропонує жоден банк за своїм депозитом", - пояснюють експерти.

Також, аналітики вважають, що найбільш цікаво зараз інвестувати в сервіси, які здійснюють доставку їжі та продуктів. Для прикладу, кількість сесій на сайті сервісу Zakaz.ua, який співпрацює з мережами магазинів Novus, Metro, Ашан, Фуршет і МегаМаркет, зросла на 44%.

Все популярнішими стають сервіси доставки Glovo, Raketa і Menu.ua. У Menu.ua кількість запитів від клієнтів вже виросла на 25%, але протягом наступних 10-15 днів в компанії очікують зростання кількості замовлень на 70%. За 2019 рік ринок доставки продуктів в Україні зріс удвічі - до $ 100 млн. Через епідемію коронавірусу, як зазначає генеральний директор Zakaz.ua Андрій Курський, темпи прискоряться.

Також, на думку аналітиків "ФрідомФінанс Україна", успішними можуть бути інвестиції в дрогері - магазини, що спеціалізуються на продажі товарів, які не потребують особливих умов зберігання: побутової хімії, косметики, парфумерії, ліків, які відпускаються без рецепта лікаря. В умовах карантину, зміцнять свої позиції внутрішні виробники подібних товарів, оскільки вони не залежать від імпорту.

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