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10 червня 2020, середа, 15:02 10
Європа 2020-06-10T16:45:02+03:00
Українські Новини
Німеччина порадила не їздити в Україну до осені

Німеччина порадила не їздити в Україну до осені

Ольга Фандорина
Туризм, Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Коронавірус в світі
Німеччина.Фото: infoindustria.com.ua
Німеччина.Фото: infoindustria.com.ua

Уряд Німеччини на тлі пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 рекомендував відмовитися поїздок в Україну, Білорусь, Росію та ще понад 160 країн за межами Європейського Союзу до кінця літа. Також в Німеччині  заявили, що не буде евакуювати громадян, які заразилися коронавірусом у відпустці. Про це повідомляє DW.

У прийнятому урядом рішенні зазначається, що можливі виключення для країн, де обмежувальні заходи призвели до суттєвого стримування коронавірусу. При цьому будуть враховуватися статистика з інфікованих, ефективність системи охорони здоров'я, правила гігієни, можливості репатріації та заходи безпеки для туристів.

Згідно з рішенням, прийнятим кабінетом в Берліні в середу, 10 червня, термін дії відповідного застереження продовжено до 31 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус у світі 10 червня збільшилася до 7 238 768, 3 371 823 з них одужали, 411 292 - померли, тоді як ВООЗ заявила про погіршення ситуації з коронавірусом.

Тим часом після 5-денного падіння кількість нових випадків коронавірусу в Україні різко збільшилася.

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