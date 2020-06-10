Кількість хворих на Covid-19 у США наближається до двох мільйонів. Дані на 10 червня

Кількість хворих на коронавірус у світі 10 червня збільшилася до 7 238 768, 3 371 823 з них одужали, 411 292 - померли, тоді як ВООЗ заявила про погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах світу.

Найбільше випадків зафіксували у США. В країні вірус підтвердили у 1 979 850 людей, 112 006 з них померли, а 524 855 - вилікувалися.

На другому місці — Бразилія. Коронавірусом заразилися 739 503 людини. Одужали 396 737 осіб і померло 38 406 осіб.

На третьому місці Росія, де коронавірусом заразилися 484 630 людей, всього в країні 6 134 летальних випадків і 241 917 людини - одужали.

Велика Британія на четвертому місці. Коронавірусом в країні заразилися 290 581 людей, померли - 40 968, а 1 257 осіб одужали.

В Індії, яка на п'ятому місці, зафіксували 276 146 випадків захворювання на COVID-19. З них 134 165 осіб одужали, а кількість померлих становить 7 719.

Як повідомляли Українські Новини, суворий карантин в Європі зміг врятувати життя понад 3 млн жителів.

Тим часом після 5-денного падіння кількість нових випадків коронавірусу в Україні різко збільшилася.