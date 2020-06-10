підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
10.06.20 12:00 Круглый стол: "Перспективы онлайн-торговли медикаментами в Украине"

  • Новини
  • Світ
  • Кількість хворих на Covid-19 у США наближається до двох мільйонів. Дані на 10 червня
10 червня 2020, середа, 10:14 6
Світ 2020-06-10T10:45:01+03:00
Українські Новини
Кількість хворих на Covid-19 у США наближається до двох мільйонів. Дані на 10 червня

Кількість хворих на Covid-19 у США наближається до двох мільйонів. Дані на 10 червня

Валерия Драгомирова
Коронавірус, Коронавірус в світі, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Кількість хворих на коронавірус у світі 10 червня збільшилася до 7 238 768, 3 371 823 з них одужали, 411 292 - померли, тоді як ВООЗ заявила про погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах світу.

Найбільше випадків зафіксували у США. В країні вірус підтвердили у 1 979 850 людей, 112 006 з них померли, а 524 855 - вилікувалися.

На другому місці — Бразилія. Коронавірусом заразилися 739 503 людини. Одужали 396 737 осіб і померло 38 406 осіб.

На третьому місці Росія, де коронавірусом заразилися 484 630 людей, всього в країні 6 134 летальних випадків і 241 917 людини - одужали.

Велика Британія на четвертому місці. Коронавірусом в країні заразилися 290 581 людей, померли - 40 968, а 1 257 осіб одужали.

В Індії, яка  на п'ятому місці, зафіксували 276 146 випадків захворювання на COVID-19. З них 134 165 осіб одужали, а кількість померлих становить 7 719.

Як повідомляли Українські Новини, суворий карантин в Європі зміг врятувати життя понад 3 млн жителів.

Тим часом після 5-денного падіння кількість нових випадків коронавірусу в Україні різко збільшилася.

Більше новин про: Коронавірус Коронавірус в світі Пандемія коронавірусу статистика коронавірусу

Після 5-денного падіння кількість нових випадків к...
Коронавірус від безсимптомних носіїв передається в...
Сьогодні 100 днів з виявлення першого в Україні ви...
У Польщі — новий спалах коронавірусу: за вихідні б...
МВФ дав кредит Україні
Після 5-денного падіння кількість нових випадків коронавірусу різко зросла
Новини
В Україні кількість госпіталізованих з COVID-19 зросла вдвічі 10:54
Долар і євро після падіння почали дорожчати. Курс валют на 10 червня 10:47
Київ і ще 6 областей поки що не можуть зняти карантин 10:22
Кабмін проведе засідання сьогодні 10:20
Кількість хворих на Covid-19 у США наближається до двох мільйонів. Дані на 10 червня 10:14
більше новин
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі 15:21
Заради підкупу виборців Комарницький і Тищенко крадуть пісок, - Мірошниченко 11:39
Реформування ДАБІ хочуть заблокувати, - Парцхаладзе 13:59
"Дарниця" випустила антисептик за рекомендаціями ВООЗ 09:25
більше новин
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС 17:38
Венедіктова вважає, що Аваков ефективно відреагував на Кагарлик і Бровари 11:08
Зеленський пропонує винести на всеукраїнський референдум питання зміни території України 15:24
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
більше новин
Україна на карантині 91-й день. Які пом'якшення вводять з 10 червня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok