ФРН не буде евакуювати громадян, які захворіли на коронавірус під час відпочинку за кордоном

В той час, як на Кіпрі заявили, що будуть безкоштовно лікувати туристів, які захворіли на коронавірус під час відпустки, у Німеччині влада заявила, що не буде евакуювати своїх громадян, які захворіли на COVID-19 під час відпочинку за кордоном. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Раніше Німеччина закликала своїх громадян утриматися від настільки ризикованих поїздок за кордон для відпустки.

Як заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, розраховувати на евакуацію громадяни Німеччини не повинні.

"Той, хто заразиться коронавірусом у відпустці, не може розраховувати на те, що ми вивеземо його назад в Німеччину", - сказав міністр в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 7 червня.

"Звичайно, в екстрених випадках наші консульські представництва будуть готові надати необхідну підтримку. Але уряд Німеччини не зможе ще раз організувати авіарейс, щоб забрати на батьківщину відпочиваючих", - підкреслив Маас.

Уряд сподівається на доцільність і обережність своїх жителів при виборі місця для відпочинку.

Як повідомляли Українські Новини, Німеччина скасувала карантин для тих, хто в'їхав з країн Євросоюзу і Великобританії.