підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • ФРН не буде евакуювати громадян, які захворіли на коронавірус під час відпочинку за кордоном
08 червня 2020, понеділок, 12:11 5
Європа 2020-06-08T12:30:01+03:00
Українські Новини
ФРН не буде евакуювати громадян, які захворіли на коронавірус під час відпочинку за кордоном

ФРН не буде евакуювати громадян, які захворіли на коронавірус під час відпочинку за кордоном

Елизавета Кесельман
Німмеччина, коронавірус в Німмеччині, Відкриття кордонів
Німеччина.Фото: infoindustria.com.ua
Німеччина.Фото: infoindustria.com.ua

В той час, як на Кіпрі заявили, що будуть безкоштовно лікувати туристів, які захворіли на коронавірус під час відпустки, у Німеччині влада заявила, що не буде евакуювати своїх громадян, які захворіли на COVID-19 під час відпочинку за кордоном. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Раніше Німеччина закликала своїх громадян утриматися від настільки ризикованих поїздок за кордон для відпустки.

Як заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, розраховувати на евакуацію громадяни Німеччини не повинні.

"Той, хто заразиться коронавірусом у відпустці, не може розраховувати на те, що ми вивеземо його назад в Німеччину", - сказав міністр в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 7 червня.

"Звичайно, в екстрених випадках наші консульські представництва будуть готові надати необхідну підтримку. Але уряд Німеччини не зможе ще раз організувати авіарейс, щоб забрати на батьківщину відпочиваючих", - підкреслив Маас.

Уряд сподівається на доцільність і обережність своїх жителів при виборі місця для відпочинку.

Як повідомляли Українські Новини, Німеччина скасувала карантин для тих, хто в'їхав з країн Євросоюзу і Великобританії.

Більше новин про: Німмеччина коронавірус в Німмеччині Відкриття кордонів

У Києві різко збільшилася кількість нових інфікованих коронавірусом
Кількість нових інфікованих коронавірусом продовжує знижуватися
Новини
За добу у Грузії зафіксовано 1 випадок коронавірусу. В країні почали другий етап послаблення карантину 12:41
Напередодні виборів в Києві Комарницький руйнує схеми Столара, - ЗМІ 12:34
ФРН не буде евакуювати громадян, які захворіли на коронавірус під час відпочинку за кордоном 12:11
У Києві різко збільшилася кількість нових інфікованих коронавірусом 11:26
Швейцарія відкриє кордони для туристів вже 15 червня, але не для українців 11:05
більше новин
Більш підготовленого фахівця на СЗР, ніж Кондратюк, в Україні просто немає, — експерт 15:49
"Це фарс" — Грановський спростував звинувачення Тедера у справі про ТРЦ Sky Mall 15:28
Напередодні виборів в Києві Комарницький руйнує схеми Столара, - ЗМІ 12:34
Колишній штукатур і зварювальник: хто такий депутат Віктор Мялик, що має в Києві 158 квартир 11:01
Володимир Зеленський з журналістами у Залісся. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Зеленський влаштував закриту велопрогулянку з журналістами в резиденціі "Залісся": як це було 00:30
більше новин
Колишній штукатур і зварювальник: хто такий депутат Віктор Мялик, що має в Києві 158 квартир 11:01
Володимир Зеленський в День журналіста дав пресконференцію
Зеленський привітав журналістів з професійним святом та покатався з ними на велосипедах у Заліссі 17:22
У Києві різко збільшилася кількість нових інфікованих коронавірусом 11:26
У МОЗ пояснили, хто повинен закуповувати антисептики і засоби захисту для дитсадків 14:00
Росія таємо вночі пригнала в Луганськ військові вантажівки, — ОБСЄ 22:53
більше новин
Україна 89-й день на карантині. Які діють послаблення
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok