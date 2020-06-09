ВООЗ заявила про погіршення ситуації з коронавірусом

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в світі знову почала погіршуватися, попри те, що Всесвітня організація охорони здоров'я раніше заявила про те, що в Європі показники поліпшуються.

Про це повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус, передає Reuters.

Як повідомляє ВООЗ, в неділю, 7 червня, кількість нових випадків захворювання перевищила 136 тис. за один день.

"Майже 75% вчорашніх випадків ставилися в десяти державах, в основному в Америці і Південній Азії", - зазначив він.

У зв'язку з цим він закликав усі країни "не знімати ногу з педалі газу" у боротьбі з пандемією.

Зазначимо, у світі зафіксовано майже 7 млн випадків коронавірусу і майже 400 тисяч летальних випадків.

Як повідомляли Українські Новини, Єврокомісія закликала Європу відкрити внутрішні кордони до кінця червня.

Водночас, в Європі заявили, що не будуть впускати іноземців до кінця червня. Єврокомісія рекомендувала завершити обмеження на перетин зовнішніх кордонів ЄС 15 червня, коли закінчується термін заборони, але майже всі країни-члени підтримали коротке продовження закриття кордонів.