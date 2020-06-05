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05 червня 2020, пʼятниця, 16:38 11
Силові структури 2020-06-05T17:45:02+03:00
Українські Новини
МВС анулювало ліцензії охоронним фірмам, які брали участь у перестрілці в Броварах

МВС анулювало ліцензії охоронним фірмам, які брали участь у перестрілці в Броварах

Валерия Драгомирова
МВС України, ліцензія, позбавлення ліцензій, Перестрілка в Броварах
Перестрілка в Броварах. Фото: Facebook/Ігор Сапожко
Перестрілка в Броварах. Фото: Facebook/Ігор Сапожко

Міністертво внутрішніх справ скасувало ліцензії на надання охоронних послуг 4 фірмам, працівники яких були учасниками перестрілки в Броварах Київської області. Про це повідомили в пресслужбі МВС, передають Українські Новини.

"Слідчі Національної поліції, в рамках розслідування кримінальних проваджень про стрілянину в Броварах, звернулися до Міністерства внутрішніх справ для проведення перевірки діяльності чотирьох столичних охоронних фірм, працівники яких, за інформацією досудового розслідування, є учасниками стрілянини у Київській області", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що наказами міністерства повністю анульовані ліцензії на здійснення охоронної діяльності ТОВ "Профохрана", ТОВ "Охоронна група "Київ-центр", ТОВ "ДВ-Сек'юріті", ТОВ "Охоронна група "Форт-3". Підкреслено, що згідно з даними слідства, особи, що мають відношення до зазначених охоронних фірм, неодноразово залучалися до участі в масових заходах, де застосовувалися незаконні дії.

Як повідомляли Українські Новини, встановлено 67 учасників перестрілки в Броварах Київської області, що сталася черех конфлікт між підприємцями 29 травня.

Також слідству відомі замовники перестрілки та причини конфлікту.

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