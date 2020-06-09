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09 червня 2020, вівторок, 17:51 6
Силові структури 2020-06-09T19:15:02+03:00
Українські Новини
Одному з організаторів перестрілки в Броварах повідомили про підозру у хуліганстві

Одному з організаторів перестрілки в Броварах повідомили про підозру у хуліганстві

Валерия Драгомирова
Повідомлення про підозру, Перестрілка в Броварах, організатор перестрілки
Затримання в Броварах. Фото:@AvakovArsen
Затримання в Броварах. Фото:@AvakovArsen

Одному з організаторів перестрілки в Броварах Київської області, яка сталася вранці 29 травня, поліція повідомила про підозру у хуліганстві.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"Зараз одному з організаторів заочно повідомлено про підозру у ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років. Слідчі дії тривають", - сказано в ньому.

Зазначається, що вранці 9 червня оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Київській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з прокуратурою і полком особливого призначення одночасно почали проведення санкціонованих обшуків.

Заходи проводилися в місцях можливого проживання організаторів і учасників перестрілки в Броварах, а також в офісних приміщеннях.

За результатами слідчих дій правоохоронці вилучили різну зброю, набої різного калібру, ножі, чорнові записи.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство внутрішніх справ анулювало ліцензії 4 охоронним фірмам, працівники яких брали участь у перестрілці в Броварах.

Також було встановлено 67 учасників перестрілки в Броварах Київської області, що сталася через конфлікт між підприємцями 29 травня.

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