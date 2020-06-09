У Києві затримали проректора університету на хабарі у 220 тисяч гривень

Проректор приватного університету був затриманий за спробу взяти хабар у розмірі 224 тис. грн, проте обшуки в головному корпусі Київського національного університету ім. Шевченка не були пов'язані з корупцією.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби Національної поліції.

"Правоохоронці встановили, що за вступ іноземців в університет і розв'язання питання про отримання віз, які дають їм дозвіл для в'їзду на територію України, педагог вимагав 224 000 гривень неправомірної вигоди", - йдеться в ньому.

Відзначається, що наразі проводяться слідчі дії та вирішується питання про повідомлення йому про підозру у ч. 4 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до семи років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років з конфіскацією майна.

Як повідомляли "Українські Новини", у список найкращих ВНЗ світу потрапили шість українських університетів.

Також повідомлялося про те, що у 2020 році різко зростуть ціни на контрактну форму навчання в українських університетах.