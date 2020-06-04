Найбільший в Україні виробник мастил зупинив виробництво через новий податок Зеленського

Великий виробник олив і мастил завод "Азмол" (Бердянськ, Запорізька область) та інші виробники мастильних матеріалів зупинили виробництво через введення акцизу на базову оливу в розмірі 213,5 євро/тонна.

Про це сказано в повідомленні "Азмолу", передають Українські Новини.

"Прийнятим законом обклали акцизом сировина для виробництва вітчизняними виробниками широкого переліку продукції - мастильних матеріалів, водночас для імпорту тих видів продукції, вироблених в інших країнах, акциз відсутній! Це неминуче призведе до остаточної ліквідації всієї вітчизняної галузі виробництва мастил в Україні", - сказано в ньому.

Наголошується, що введення акцизу в сумі 213,5 євро/тонна збільшить вартість готової продукції орієнтовно на 47%.

"Тобто, нинішня ціна збільшиться практично в півтора разу, що суттєво вплине на великий перелік галузей української промисловості, сільського господарства, автомобільної, залізничної та інших галузей вітчизняної економіки, що відчує на собі кожна українська сім'я, яка є споживачем продукції українського виробника", - наголосила компанія.

"Азмол" і низка інших виробників масел звернулися до Президента Володимира Зеленського з проханням виправити технічну помилку в законі і виключити базову оливу з групи товарів "палива рідкі, на основі газойлю (дизпаливо), менше 85 об.%, які, включаючи витрати, переганяються при температурі 350°С (за методом ISO 3405, еквівалентним методом ASTM D 86), крім пічного побутового палива".

Як повідомляли Українські Новини, Антимонопольний комітет заявляє, що ціни на бензин і дизпаливо повинні далі знижуватися.