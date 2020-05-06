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06 травня 2020, середа, 10:30 6
Економіка 2020-05-06T11:15:02+03:00
Українські Новини
Вартість реалізації нафти у квітні впала на 33%

Вартість реалізації нафти у квітні впала на 33%

Анна Рудык
вартість нафти, продаж нафти, конденсат
Нафта. Фото: pixabay.com
Нафта. Фото: pixabay.com

Міністерство економічного розвитку і торгівлі констатує, що фактична вартість реалізації нафти, ціни на яку пішли в мінус в США, і газового конденсату в квітні становила 3 959 гривень/тонна, що на 33%, або на 1 953 гривень/тонна менше, ніж у березні.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

Фактична ціна реалізації використовується для визначення вартості видобутих корисних копалин при обчисленні плати за користування надрами.

При цьому фактична вартість реалізації нафти і газового конденсату в березні склала 5 912 гривень/тонна, що на 38,7%, або на 3 735 гривень/тонна менше, ніж у лютому.

Як повідомляли Українські Новини, Всеукраїнська аграрна рада констатувала, що ціни на кукурудзу на біржах знизилися на 2-3% після обвалу цін на нафту.

після обвалу світових цін на нафту "Консалтингова група "А-95" допустила зниження роздрібних цін на бензин до 16 гривень/літр, на дизельне паливо до 14 гривень/літр.

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