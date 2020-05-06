Вартість реалізації нафти у квітні впала на 33%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі констатує, що фактична вартість реалізації нафти, ціни на яку пішли в мінус в США, і газового конденсату в квітні становила 3 959 гривень\/тонна, що на 33%, або на 1 953 гривень\/тонна менше, ніж у березні. Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини. Фактична ціна реалізації використовується для визначення вартості видобутих корисних копалин при обчисленні плати за користування надрами. При цьому фактична вартість реалізації нафти і газового конденсату в березні склала 5 912 гривень\/тонна, що на 38,7%, або на 3 735 гривень\/тонна менше, ніж у лютому. Як повідомляли Українські Новини, Всеукраїнська аграрна рада констатувала, що ціни на кукурудзу на біржах знизилися на 2-3% після обвалу цін на нафту. після обвалу світових цін на нафту "Консалтингова група "А-95" допустила зниження роздрібних цін на бензин до 16 гривень\/літр, на дизельне паливо до 14 гривень\/літр.