На заправках подорожчав автогаз: ціна наблизилася до 10,50 грн/л

В той час, як долар в київських обмінниках продовжує падати, середня роздрібна ціна скрапленого газу в мережах АЗС почала підвищуватися і станом на 2 червня підвищилася ще на 6 коп./л і досягла 10,44,

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів "Консалтингової групи А-95", повідомляє Епкогг.

2 червня оператори підвищили роздрібні ціни в межах 10-30 коп/л в залежності від регіонів.

Наприклад у Києві та області WOG, Amic і Mango підвищили ціни газу на станціях на 10 коп/л, ОККО, Shell і "БРСМ-Нафта" — на 20 коп/л, KLO — на 30 коп./л.

Станом на 2 червня співвідношення середньої ціни автогазу до ціни бензину А-95 зросла до 47,8%. Нагадаємо, місяць тому воно становило 37,8%.

Як повідомляв enkorr, протягом травня середня роздрібна ціна газу зросла на 20% або на 1,7 грн/л, тоді як оптові ціни на ДПС за місяць зросли аж на 60% або 3,40 грн/л.

Станом на 2 червня середня оптова ціна ЗВГ на умовах самовивозу з газонаповнювальних станцій (ГНС) становить 17 330 грн/т або 9,50 грн/л.

Зміна роздрібних цін автогазу на АЗС з 1 на 2 червня, грн/л:

Таблиця цін на автогаз. Фото: enkorr.ua

Як повідомляли Українські Новини, раніше "Нафтогаз" припинив закачування європейського газу, коли той сильно подешевшав.