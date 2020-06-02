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02 червня 2020, вівторок, 16:22 8 Інфографіка
Економіка 2020-06-02T17:45:02+03:00
Українські Новини
На заправках подорожчав автогаз: ціна наблизилася до 10,50 грн/л

На заправках подорожчав автогаз: ціна наблизилася до 10,50 грн/л

Ольга Фандорина
Заправка, АЗС, Автогаз, ціни на автогаз
Заправка. Скраплений газ. Автогаз. Бензин. Фото: pixabay
Заправка. Скраплений газ. Автогаз. Бензин. Фото: pixabay

В той час, як долар в київських обмінниках продовжує падати, середня роздрібна ціна скрапленого газу в мережах АЗС почала підвищуватися і станом на 2 червня підвищилася ще на 6 коп./л і досягла 10,44,

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів "Консалтингової групи А-95", повідомляє Епкогг.

2 червня оператори підвищили роздрібні ціни в межах 10-30 коп/л в залежності від регіонів.

Наприклад у Києві та області WOG, Amic і Mango підвищили ціни газу на станціях на 10 коп/л, ОККО, Shell і "БРСМ-Нафта" — на 20 коп/л, KLO — на 30 коп./л.

Станом на 2 червня співвідношення середньої ціни автогазу до ціни бензину А-95 зросла до 47,8%. Нагадаємо, місяць тому воно становило 37,8%.

Як повідомляв enkorr, протягом травня середня роздрібна ціна газу зросла на 20% або на 1,7 грн/л, тоді як оптові ціни на ДПС за місяць зросли аж на 60% або 3,40 грн/л.

Станом на 2 червня середня оптова ціна ЗВГ на умовах самовивозу з газонаповнювальних станцій (ГНС) становить 17 330 грн/т або 9,50 грн/л.

Зміна роздрібних цін автогазу на АЗС з 1 на 2 червня, грн/л:

Таблиця цін на автогаз. Фото: enkorr.uaТаблиця цін на автогаз. Фото: enkorr.ua

Як повідомляли Українські Новини, раніше "Нафтогаз" припинив закачування європейського газу, коли той сильно подешевшав.

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