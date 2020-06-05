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05 червня 2020, пʼятниця, 09:25 17
Економіка 2020-06-05T11:45:02+03:00
Українські Новини
З січня по квітень ВВП України впав на 5%, - Мінекономіки

З січня по квітень ВВП України впав на 5%, - Мінекономіки

Анна Рудык
ВВП, економіка України, Падіння ВВП, Коронавірус, падіння економіки
ВВП. Фото: bank.gov.ua
ВВП. Фото: bank.gov.ua

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює падіння ВВП України в січні-квітні на 5% в той час, як в січні-березні ВВП України знизився всього на 1,5%.

Про це передають Українські Новини з посиланням на матеріали міністерства.

Наголошується, що в квітні більшість підвидів виробничої діяльності відчули повний негативний вплив розповсюдження у світі COVID-19 та продовження дії карантинних заходів зі стримування пандемії всередині країни.

Водночас аналітики міністерства вважають, що пом'якшення карантину з середини травня і подальше зняття обмежень на тлі впровадження прийнятих урядових рішень, спрямованих на пом'якшення впливу пандемії COVID-19, дозволять пожвавити економічну активність і чекати відновлення зростання ВВП в кінці поточного року.

Як повідомляли Українські Новини, у січні 2020 року Національний банк прогнозував зростання ВВП 3,5% в 2020 році, а також прогнозував, що протягом більшої частини 2020 року інфляція буде перебувати нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п.

Тим часом ЄБРР прогнозує падіння ВВП України на 4,5% в цьому році через коронавірус.

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