Наступний транш від МВФ буде у вересні: скільки грошей перерахують Україні

Після першого траншу від МВФ, схваленого сьогодні, Україна очікує наступного надходження коштів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 700 млн доларів у вересні.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Другий транш до кінця цього року ще 1,5 млрд. тобто в серпні місяці будуть чергові переговори і на початку вересня орієнтовно 700 млн доларів передбачається, і далі є програма, за якою у 3 етапи ми отримаємо всі 5 млрд протягом 18 місяців", — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що не очікує якихось нових умов МВФ для подальшого фінансування України, оскільки всі умови прописані в меморандумі: боротьба з корупцією, збалансована політика в економіці та бюджетній сфері, параметри дефіциту державного бюджету та інфляція.

Шмигаль зазначив, що після виділення грошей від МВФ, Україна очікує ще 1 млрд євро від Світового банку і 2 пакети мікрофінансової допомоги (4-й і 5-й пакет) від Європейського Союзу: 1,2 млрд і 500 млн євро.

Як повідомляли Українські Новини, Україна зобов'язується посилити процес добору суддів - про це сказано в проекті меморандуму.

А також:

- Тариф на опалення можуть переглядати щорічно.

- Українців чекає підвищення пенсійного віку.