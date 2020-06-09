підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Рубль підскочив на початку робочого тижня. Курс російської нацвалюти на 9 червня
09 червня 2020, вівторок, 11:30 7
Економіка 2020-06-09T12:30:05+03:00
Українські Новини
Рубль підскочив на початку робочого тижня. Курс російської нацвалюти на 9 червня

Рубль підскочив на початку робочого тижня. Курс російської нацвалюти на 9 червня

Анна Рудык
курс рубля, Офіційний курс, курс в обмінниках
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

Тоді як долар і євро падають у київських обмінниках, в понеділок, 9 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 5 червня, підвищився на 5 копійок і становить 3,38 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в понеділок підвищився на 1 копійку порівняно з 5 червня і становить 3,93 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 9 червня:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,4698 26,7377 29,5951 30,1881 3,38 3,93
Максимальний 26,6000 27,1000 29,8500 30,7000 3,78 5,00
Мінімальний 26,3000 26,6100 28,9000 29,8900 2,30 3,79

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 5 червня на 3,07% до 26,7636 UAH/USD, курс купівлі знизився на 7,52 коп. до 26,4727 UAH/USD.

Також фінансисти розповіли про те, що слід очікувати від курсу в перший місяць літа.

Тим часом економісти розповіли, з якими ризиками може зіткнутися українська економіка для української економіки і як зміниться курс гривні до 2023.

Більше новин про: курс рубля Офіційний курс курс в обмінниках

Кількість нових випадків коронавірусу зменшується п'ятий день поспіль
Венедіктова готова підписати підозру Порошенку
Новини
Через п'ять років після пожежі у Василькові винні не покарані, - Фонд ліквідації наслідків Васильківської трагедії 12:43
У Польщі мають намір повернути карантин на тлі нових спалахів коронавіруса 12:18
До пом'якшення карантину не готовий Київ і сім областей 12:10
Частина дороги, огороджена бордюром. Фото: facebook.com/sergonaumovich
Cамозахоплену забудовником частину міської магістралі спробували "легалізувати", встановивши відбійник 12:08
У Київській області COVID-19 захворіли ще 24 людини. Де найбільше заражених 12:00
більше новин
У МОЗ пояснили, хто повинен закуповувати антисептики і засоби захисту для дитсадків 14:00
Зеленський вважає необхідним легалізувати в Україні приватні армії 17:47
СБУ викликає Стерненко для вручення підозри. Той вже заявив, що не прийде 20:57
Технічні проблеми: єдиний реєстр декларацій перестав працювати 19:49
Міністр юстиції допускає, що введення карантину могло порушити Конституцію 21:35
більше новин
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Кількість нових інфікованих коронавірусом продовжує знижуватися 10:56 Інфографіка
У Києві різко збільшилася кількість нових інфікованих коронавірусом 11:26
Сьогодні МВФ розгляне нову кредитну програму для України 09:00
Венедіктова вважає, що Аваков ефективно відреагував на Кагарлик і Бровари 11:08
більше новин
Сьогодні МВФ розгляне нову кредитну програму для України
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok