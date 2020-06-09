Рубль підскочив на початку робочого тижня. Курс російської нацвалюти на 9 червня

Тоді як долар і євро падають у київських обмінниках, в понеділок, 9 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 5 червня, підвищився на 5 копійок і становить 3,38 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в понеділок підвищився на 1 копійку порівняно з 5 червня і становить 3,93 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 9 червня:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,4698 26,7377 29,5951 30,1881 3,38 3,93 Максимальний 26,6000 27,1000 29,8500 30,7000 3,78 5,00 Мінімальний 26,3000 26,6100 28,9000 29,8900 2,30 3,79

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 5 червня на 3,07% до 26,7636 UAH/USD, курс купівлі знизився на 7,52 коп. до 26,4727 UAH/USD.

Також фінансисти розповіли про те, що слід очікувати від курсу в перший місяць літа.

Тим часом економісти розповіли, з якими ризиками може зіткнутися українська економіка для української економіки і як зміниться курс гривні до 2023.