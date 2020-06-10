В Україні кількість госпіталізованих з COVID-19 зросла вдвічі

Станом на середу, 9 червня, в Україні було госпіталізовано 114 хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19, що вдвічі більше, ніж госпіталізовано за 8 червня. Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передають Українські Новини. "Були госпіталізовані 114 осіб", - сказав він. Серед 525 осіб, у яких 9 червня була підтверджена коронавірусна інфекція, 40 дітей і 49 медпрацівників. Всього з початку епідемії захворіли 2 073 дитини і 5 174 медпрацівника. При цьому 2 981 медпрацівник і 922 дітей вже одужали. Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, з початку епідемії госпіталізація знадобилася 8 356 пацієнтам, 986 з яких медпрацівники і 332 - діти. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів за весь час епідемії потребували 306 хворих на коронавірус, у тому числі 1 дитина та 29 медпрацівників. На амбулаторному лікуванні залишалися 20 025 пацієнтів, в тому числі 4 198 медпрацівників і 1 741 дитина. Як захиститися від коронавіруса: уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра; не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота; термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця; у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ заявила про погіршення ситуації з коронавірусом. Сьогодні 100 днів з виявлення першого випадку коронавірусу в Україні.