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10.06.20 12:00 Круглый стол: "Перспективы онлайн-торговли медикаментами в Украине"

10 июня 2020, среда, 10:49 94
Медицина 2020-06-10T11:15:02+03:00
Українські Новини
Минздрав изменил критерии для выписки больных коронавирусом

Минздрав изменил критерии для выписки больных коронавирусом

Елена Новикова
Госпитализация, Коронавирус, коронавирус в Украине, Распространение коронавируса, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты
Больница. Фото: pexels
Больница. Фото: pexels

Министерство здравоохранения изменило критерии для выписки больных коронавирусной инфекцией, теперь выздоровевшим признается пациент с 1 отрицательным тестом, проведенным методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), в то время, как за прошедшие сутки в Украине выздоровели выздоровели 357 человек.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Раньше у нас критериями для выписки были отсутствие клинических симптомов, а также 2 подряд отрицательных теста методом полимеразной цепной реакции. Сегодня такими критериями есть отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный тест методом полимеразной цепной реакции", - сказал он.

По словам Ляшко, ожидается увеличение количества выздоровевших в связи с указанным изменением подхода к критериям для их определения.

Как сообщали Українськi Новини, Киев и еще шесть областей пока что не могут снять карантин.

Кроме того, первый случай COVID-19 в Украине зафиксировали 100 дней назад.

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