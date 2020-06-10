Минздрав изменил критерии для выписки больных коронавирусом

Министерство здравоохранения изменило критерии для выписки больных коронавирусной инфекцией, теперь выздоровевшим признается пациент с 1 отрицательным тестом, проведенным методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), в то время, как за прошедшие сутки в Украине выздоровели выздоровели 357 человек. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини. "Раньше у нас критериями для выписки были отсутствие клинических симптомов, а также 2 подряд отрицательных теста методом полимеразной цепной реакции. Сегодня такими критериями есть отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный тест методом полимеразной цепной реакции", - сказал он. По словам Ляшко, ожидается увеличение количества выздоровевших в связи с указанным изменением подхода к критериям для их определения. Как сообщали Українськi Новини, Киев и еще шесть областей пока что не могут снять карантин. Кроме того, первый случай COVID-19 в Украине зафиксировали 100 дней назад.