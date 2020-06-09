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09 червня 2020, вівторок, 10:02 8
Суспільство 2020-06-09T12:30:06+03:00
Українські Новини
В Україні падає кількість госпіталізованих від коронавіруса

В Україні падає кількість госпіталізованих від коронавіруса

Ольга Фандорина
Госпіталізація, Коронавірус, коронавірус в Україні, Захворюваність на коронавірус
Лікарня. Фото: Інформатор
Лікарня. Фото: Інформатор

8 червня в Україні було госпіталізовано 59 хворих на коронавірусну інфекцію, захворюваність знижується вже п'ятий день поспіль. Серед них працівники медичних установ та діти. 

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Були госпіталізовані 59 осіб", - сказав він.

Серед 394 осіб, у яких 8 червня була підтверджена коронавірусна інфекція, 39 дітей і 34 медпрацівників.

Всього з початку епідемії захворіли 2 033 дитини і 5 135 медпрацівників.

При цьому 2 896 медпрацівників та 897 дітей вже одужали.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, з початку епідемії госпіталізація знадобилася 8 242 пацієнтам, 982 з яких медпрацівники та 326 - діти.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів за весь час епідемії потребували 304 хворих коронавирусной інфекцією, у тому числі 1 дитина та 29 медпрацівників.

На амбулаторному лікуванні залишалися 19 614 пацієнтів, в тому числі 4 153 медпрацівника і 1 677 дітей.

Як захиститися від коронавіруса:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

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