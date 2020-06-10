Сьогодні 100 днів з виявлення першого в Україні випадку коронавірусу

Сьогодні 100 днів з виявлення першого в Україні випадку зараження коронавірусом. 3 березня 2020 року Covid-19 виявили у Чернівцях. Інфікований - житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся після подорожі Італією. Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я Як повідомляли Українські Новини, від сьогодні в Україні дозволяють проводити деякі масові заходи. Крім того, висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу. Тим часом кількість нових випадків коронавірусу в Україні зменшується п'ятий день поспіль. Всього хворих Covid-19 у країні - 27 856 осіб. Кількість померлих - 810, 12 412 пацієнтів одужали.