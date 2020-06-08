МОЗ змінив вимоги до роботи ринків

В той час, як в Україні кількість нових випадків коронавірусу падає другий день поспіль, МОЗ пом'якшив протиепідемічні норми роботи ринків в умовах карантину.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.

Також Ляшко опублікував постанову головного державного санітарного лікаря з організації торгівлі на ринках в умовах карантину від 6 червня.

Чиновник перерахував ключові правила, які залишилися в новій постанові:

допуск працівників на ринок після термоскрінінгу;

на вході в ринок повинні бути обладнані місця для обробки рук антисептиками;

1 відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;

допуск на ринок тільки в захисній масці;

проведення дезінфекції поверхонь;

інформація про профілактику COVID-19 повинна бути розміщена на видних місцях.

У той же час у тексті постанови немає колишніх вимог щодо відстані між робочими місцями продавців не менше 3 метрів і щодо захисних екранів між продавцями і покупцями, які були присутні в попередніх нормах.

Також у нових нормах обов'язковий термоскрінінг при вході на ринок передбачений тільки для працівників, а не для відвідувачів, як було раніше.

Як повідомляли Українські Новини, 29 квітня Кабмін дозволив роботу продовольчих ринків за умови дотримання ними правил, розроблених Міністерством охорони здоров'я. Ринкам щодня видаватимуть дозвіл на роботу після перевірки