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09 червня 2020, вівторок, 21:00 9
Суспільство 2020-06-09T21:30:01+03:00
Українські Новини
Спека посилиться до +36. Прогноз погоди на 10 червня

Спека посилиться до +36. Прогноз погоди на 10 червня

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, погода на завтра, точний прогноз погоди, Укргідрометцентр
Спека. Фото: pixabay
Спека. Фото: pixabay

В Києві у середу, 10 червня, без опадів, невелика хмарність, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +30...+32 градуси. Такий прогноз погоди утримається майже у всіх регіонах України до кінця тижня.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями сильні дощі, грози, в окремих районах град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 17-22 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +22...+29 градусів.

У Карпатах дощі, місцями сильні дощі, грози, в окремих районах град, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +16...+21 градус.

У Моршині короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Трускавці короткочасні дощі, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+34 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +29...+35 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +29...+34 градуси.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +29...+36 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +29...+31 градус.

9 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +17...+22 градуси, у районі Хорлів +24 градуси, у Дніпрі біля Києва +17 градусів.

Раніше Українські Новини писали, що  синоптики прогнозують, що влітку буде тепліше, ніж зазвичай.

Крім того, Укргідрометцентр розповів про зміни в погоді на наступні 10 років.

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