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09 июня 2020, вторник, 14:23 1545
Медицина 2020-06-09T17:00:04+03:00
Українські Новини
Высокая температура воздуха понижает агрессивность передачи коронавируса, - вирусолог

Высокая температура воздуха понижает агрессивность передачи коронавируса, - вирусолог

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Борьба с коронавирусом
Коронавирус. Фото: Facebook/Nataly Pachkova
Коронавирус. Фото: Facebook/Nataly Pachkova

Высокая температура воздуха, которая держится в Украине уже несколько дней, за счет ультрафиолетового излучения понижает агрессивность передачи коронавируса.

Об этом "Українським Новинам" сказала врач-вирусолог Евгения Менжулина.

"Благодаря тому, что больше солнца (летом), распространение инфекционного процесса временно, скажем, не то, чтобы замедлится, но, по крайне мере, ультрафиолет будет инактивировать вирус, и он не будет столь агрессивным в плане передачи", - сказала она.

Менжулина отметила, что без лишней необходимости в жаркую погоду на улицу лучше не выходить, особенно с использованием маски, которая и без того затрудняет дыхание.

Она добавила, что правила поведения в жару во время пандемии коронавируса остаются прежними: правильный водный баланс, не находиться долгое время на открытых площадках, носить легкие головные уборы.

Как сообщали Українскі Новини, по состоянию на утро 9 июня Киев и 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

Также у 33 жителей Киева за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирус по сравнению с предыдущими сутками. Два человека умерли.

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