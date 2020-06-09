Укрзалізниця з 12 червня запускає ще один поїзд далекого прямування

Акціонерне товариство "Укрзалізниця", яке нещодавно запустила поїзди далекого прямування, вирішило відновити курсування поїзда "Київ - Шостка" з 12 червня і збільшило періодичність курсування 4 поїздів.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Укрзалізниці, передають Українські Новини.

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на один поїзд далекого прямування - № 774/773 "Київ - Шостка", який відновить курсування з 12 червня", - сказано в ньому.

Зазначено, що в цілому вже можна придбати проїзні документи на 36 поїздів далекого прямування.

Також збільшена періодичність курсування 4 поїздів.

Частіше курсуватимуть такі потяги: "Київ - Лисичанськ", "Дніпро - Одеса", "Київ - Бердянськ" і "Київ - Покровськ".

Ці поїзди курсуватимуть щодня, а раніше курсували через день.

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії і в залізничних касах.

Згідно з повідомленням, для відновлення курсування пасажирських поїздів Укрзалізниця врахувала рекомендації Міністерства охорони здоров'я.

В одному купе перебуватимуть не більш ніж 2 особи.

"За плацкартних вагонах: у продажу будуть квитки на два місця в плацкарті з чотирьох зліва і на одне бокове місце. Потяги проходять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Також посилена обробка постільної білизни під час прання. Провідники кожну годину під час рейсу проводять прибирання: миють санвузли, підлога в салоні вагона, протирають поручні, дверні ручки, кнопки і т. д. В кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. У вагонах розміщені рекомендаційні наклейки про правила особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд", - додано в повідомленні.

Зазначено, що для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні одягнути захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці у вагон.

З огляду на заходи безпеки, пасажирам рекомендується якомога менше пересуватися по вагонах.

Тимчасово в поїздах не будуть пропонуватися напої та кондитерські вироби.

"Окріп при необхідності буде надаватися пасажирам у власний посуд. Про подальше відновлення руху поїздів і відкриття продажу квитків буде повідомлено додатково", - додано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Після того, як залізничне сполучення в Україні відновлять у поїздах Укрзалізниці будуть частіше мити вагони, а від продажу чаю та кави пасажирів відмовляться.

Також Укрзалізниця буде продавати квитки за 90 діб до дати відправлення поїзда.