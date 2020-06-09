Укрзалізниця з 12 червня запускає ще один поїзд далекого прямування

Акціонерне товариство "Укрзалізниця", яке нещодавно запустила поїзди далекого прямування, вирішило відновити курсування поїзда "Київ - Шостка" з 12 червня і збільшило періодичність курсування 4 поїздів. Про це сказано в повідомленні прес-служби Укрзалізниці, передають Українські Новини. "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на один поїзд далекого прямування - № 774\/773 "Київ - Шостка", який відновить курсування з 12 червня", - сказано в ньому. Зазначено, що в цілому вже можна придбати проїзні документи на 36 поїздів далекого прямування. Також збільшена періодичність курсування 4 поїздів. Частіше курсуватимуть такі потяги: "Київ - Лисичанськ", "Дніпро - Одеса", "Київ - Бердянськ" і "Київ - Покровськ". Ці поїзди курсуватимуть щодня, а раніше курсували через день. Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії і в залізничних касах. Згідно з повідомленням, для відновлення курсування пасажирських поїздів Укрзалізниця врахувала рекомендації Міністерства охорони здоров'я. В одному купе перебуватимуть не більш ніж 2 особи. "За плацкартних вагонах: у продажу будуть квитки на два місця в плацкарті з чотирьох зліва і на одне бокове місце. Потяги проходять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Також посилена обробка постільної білизни під час прання. Провідники кожну годину під час рейсу проводять прибирання: миють санвузли, підлога в салоні вагона, протирають поручні, дверні ручки, кнопки і т. д. В кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. У вагонах розміщені рекомендаційні наклейки про правила особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд", - додано в повідомленні. Зазначено, що для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні одягнути захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці у вагон. З огляду на заходи безпеки, пасажирам рекомендується якомога менше пересуватися по вагонах. Тимчасово в поїздах не будуть пропонуватися напої та кондитерські вироби. "Окріп при необхідності буде надаватися пасажирам у власний посуд. Про подальше відновлення руху поїздів і відкриття продажу квитків буде повідомлено додатково", - додано в повідомленні. Як повідомляли Українські Новини, Після того, як залізничне сполучення в Україні відновлять у поїздах Укрзалізниці будуть частіше мити вагони, а від продажу чаю та кави пасажирів відмовляться. Також Укрзалізниця буде продавати квитки за 90 діб до дати відправлення поїзда.