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09 червня 2020, вівторок, 23:49 4
Транспорт 2020-06-10T08:30:03+03:00
Українські Новини
Укрзалізниця з 12 червня запускає ще один поїзд далекого прямування

Укрзалізниця з 12 червня запускає ще один поїзд далекого прямування

Надежда Комендантова
Укрзалізниця, Поїзди, Розклад поїздів, пом'якшення карантину
Поїзд.
Поїзд.

Акціонерне товариство "Укрзалізниця", яке нещодавно запустила поїзди далекого прямування, вирішило відновити курсування поїзда "Київ - Шостка" з 12 червня і збільшило періодичність курсування 4 поїздів.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Укрзалізниці, передають Українські Новини.

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на один поїзд далекого прямування - № 774/773 "Київ - Шостка", який відновить курсування з 12 червня", - сказано в ньому.

Зазначено, що в цілому вже можна придбати проїзні документи на 36 поїздів далекого прямування.

Також збільшена періодичність курсування 4 поїздів.

Частіше курсуватимуть такі потяги: "Київ - Лисичанськ", "Дніпро - Одеса", "Київ - Бердянськ" і "Київ - Покровськ".

Ці поїзди курсуватимуть щодня, а раніше курсували через день.

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії і в залізничних касах.

Згідно з повідомленням, для відновлення курсування пасажирських поїздів Укрзалізниця врахувала рекомендації Міністерства охорони здоров'я.

В одному купе перебуватимуть не більш ніж 2 особи.

"За плацкартних вагонах: у продажу будуть квитки на два місця в плацкарті з чотирьох зліва і на одне бокове місце. Потяги проходять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Також посилена обробка постільної білизни під час прання. Провідники кожну годину під час рейсу проводять прибирання: миють санвузли, підлога в салоні вагона, протирають поручні, дверні ручки, кнопки і т. д. В кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. У вагонах розміщені рекомендаційні наклейки про правила особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд", - додано в повідомленні.

Зазначено, що для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні одягнути захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці у вагон.

З огляду на заходи безпеки, пасажирам рекомендується якомога менше пересуватися по вагонах.

Тимчасово в поїздах не будуть пропонуватися напої та кондитерські вироби.

"Окріп при необхідності буде надаватися пасажирам у власний посуд. Про подальше відновлення руху поїздів і відкриття продажу квитків буде повідомлено додатково", - додано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Після того, як залізничне сполучення в Україні відновлять у поїздах Укрзалізниці будуть частіше мити вагони, а від продажу чаю та кави пасажирів відмовляться.

Також Укрзалізниця буде продавати квитки за 90 діб до дати відправлення поїзда.

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