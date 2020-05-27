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27 травня 2020, середа, 19:08 12
Транспорт 2020-05-27T21:15:02+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" продаватиме квитки за 90 діб до дати відправлення потяга

"Укрзалізниця" продаватиме квитки за 90 діб до дати відправлення потяга

Ярина Вацяк
Укрзалізниця, квитки на поїзд, білети на поїзд
Укрзалізниця
Укрзалізниця

В той час, як планують відновити міжобласні пасажирські перевезення, акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкриє продаж квитків за 90 діб до дати відправлення поїзда з червня 

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Для зручності пасажирів з 1 червня проїзні документи на поїзди "Укрзалізниці" можна буде придбати за 90 діб до дати відправлення поїзда. Збільшення терміну продажу проїзних документів з 45/60 доби до 90 діб дозволить пасажирам планувати свої поїздки набагато ефективніше, а АТ "Укрзалізниця" гнучко реагувати на попит і заздалегідь призначати потяги на найбільш популярні дати і напрямки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 26 травня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на чотири напрямки.

27 травня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів.

Раніше компанія почала готуватися до відновлення пасажирських залізничних перевезень у дальньому сполученні. На станції "Київ-Пасажирський" вже демонтували МАФи та встановили сучасну систему відеоспостереження.

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