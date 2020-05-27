"Укрзалізниця" продаватиме квитки за 90 діб до дати відправлення потяга

В той час, як планують відновити міжобласні пасажирські перевезення, акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкриє продаж квитків за 90 діб до дати відправлення поїзда з червня

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Для зручності пасажирів з 1 червня проїзні документи на поїзди "Укрзалізниці" можна буде придбати за 90 діб до дати відправлення поїзда. Збільшення терміну продажу проїзних документів з 45/60 доби до 90 діб дозволить пасажирам планувати свої поїздки набагато ефективніше, а АТ "Укрзалізниця" гнучко реагувати на попит і заздалегідь призначати потяги на найбільш популярні дати і напрямки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 26 травня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на чотири напрямки.

27 травня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів.

Раніше компанія почала готуватися до відновлення пасажирських залізничних перевезень у дальньому сполученні. На станції "Київ-Пасажирський" вже демонтували МАФи та встановили сучасну систему відеоспостереження.