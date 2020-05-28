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28 травня 2020, четвер, 16:19 8
Транспорт 2020-05-28T17:00:03+03:00
Українські Новини
У поїздах не будуть пропонувати чай, а вагони стануть мити щогодини, — в "УЗ" розповіли про нові правила

У поїздах не будуть пропонувати чай, а вагони стануть мити щогодини, — в "УЗ" розповіли про нові правила

Кира Молчанова
Провідник, Укразалізниця, Послаблення карантину
Кассирка на вокзалі. Фото: Facebook Ivan Yuryk
Кассирка на вокзалі. Фото: Facebook Ivan Yuryk

Після того, як залізничне сполучення в Україні відновлять, в поїздах "Укрзалізниці" стануть частіше мити вагони, а від продажу чаю та кави пасажирів відмовляться.

Про це повідомляє Facebook в. о. голови "Укрзалізниці" Іван Юрик.

"Зараз в пасажирських вагонах, які прямують в регіони, де ще не ослаблений карантин, буде реалізовуватися 50% місць, тобто в одному купе буде знаходитися не більше двох осіб. Потяги будуть проходити посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Підсилили і обробку постільної білизни під час прання", — йдеться в повідомленні.

Провідники будуть прибирати щогодини: мити санвузли, підлога в салоні вагона, протирати поручні, дверні ручки, кнопки і т. д.

У кожному вагоні також встановлено санитейзер.

А ось від звичних чаю та кави, а також кондитерських виробів в поїздах тимчасово відмовляться. Окріп можна буде налити в вагоні у свій посуд.

Пасажирам дозволять сісти в поїзд тільки після температурного скринінгу. Також їхати потрібно буде в масці і як можна менше переміщатися по вагону.

В "УЗ" кажуть, що на вокзалах теж стануть прибирати частіше.

Укрзалізниця. Провідники в масках. Фото: Facebook Ivan YurykУкрзалізниця. Провідники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk

Як повідомляли Українські Новини, обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернівецької та Закарпатської областей не дозволили відновлення пасажирського залізничного сполучення в своїх регіонах.

"Укрзалізниця" буде продавати квитки за 90 діб до дати відправлення поїзда.

Раніше повідомлялося про те, що міжобласні пасажирські перевезення відновлять на початку червня, регулярні авіарейси - не раніше 15 червня.

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