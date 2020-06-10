Додаткова відпустка на дітей: працівники мають право на додаткові 17 днів відпочинку

В той час, як в Україні почали послаблювати карантин, а погода почала радувати теплом, більшість українців почали планувати відпустку. Крім звичайної відпустки, працівники з дітьми мають право на щорічну соціальну відпустку.

Про це розповіла директор ТОВ "Кадрофф" Бондаренко Любов у статті для видання "Кадровик-01"

Правила надання соціальної відпустки на дітей:

відпустка жінці, яка працює;

відпустка надається за календарний рік, а не робочий;

відпустка не підлягає поділу;

відпустка може надаватися за двома підставами;

відпустка беззастережно компенсується при звільненні;

відпустка подовжується або переноситься, якщо на неї припадає період тимчасової непрацездатності;

відпустка належить не до щорічних, а до соціальних.

Так, відпустка на дітей належить до соціальних відпусток, а не щорічних (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону про відпустки), і:

надається понад щорічні відпустки, передбачені статтями 6, 7 і 8 Закону про відпустки, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами (ч. 7 ст. 20 Закону про відпустки);

переноситься на інший період або продовжується у порядку, передбаченому для перенесення щорічних відпусток, визначеному статтею 11 Закону про відпустки (ч. 7 ст. 20 Закону про відпустки);

підлягає грошовій компенсації (за всі дні невикористаної відпустки) при звільненні (ст. 24 Закону про відпустки);

надається за календарний, а не за робочий рік (ст. 19 Закону про відпустки).

Щоб скористатися правом на відпустку працівник має надати до кадрової служби підтвердні документи. Як правило, працівники знають про свої права і надають відповідні документи при прийнятті на роботу.

Якщо відпустку на дітей заплановано з конкретними датами графіком відпусток, заяву писати не потрібно. Роботодавець лише повідомляє працівника про дату початку відпустки і видає наказ.

Якщо відпустку не заплановано заздалегідь або її просить нещодавно прийнятий працівник, він має написати заяву.

Як повідомляли Українські Новини, українці тепер зможуть йти у відпустку "за свій рахунок" під час карантину.

Тим часом в МЗС повідомили, що після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину.