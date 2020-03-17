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17 березня 2020, вівторок, 10:01 221
Суспільство 2020-03-17T19:15:08+02:00
Українські Новини
Українці тепер зможуть йти у відпустку "за свій рахунок" під час карантину

Українці тепер зможуть йти у відпустку "за свій рахунок" під час карантину

Ольга Фандорина
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Верховна Рада дозволила співробітникам компаній, підприємств, установ йти у відпустку без збереження заробітної плати на період запровадження карантину.

За ухвалення законопроєкту №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавирусной хвороби (COVID-19)" за основу проголосувало 336 депутатів, у цілому - 344 при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом дозволяється у разі запровадження карантину термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати не включати в загальний строк, встановлений у кількості 15 днів.

Згідно з існуючим законодавством, за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів у році.

Авторами законопроєкту виступили голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу"), депутати Ради Вікторія Сюмар ("Європейська солідарність"), Наталія Королевська ("Опозиційна платформа – За життя"), Лариса Білозір (депутатська група "За майбутнє"), Сергій Вельможний (депутатська група "Довіра"), Артем Дубнов, Максим Перебийніс ("Слуга народу"), перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Залізняк ("Голос") і депутат від "Батьківщини" Валерій Дубіль.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада віднесла юридичний факт запровадження Кабінетом Міністрів карантину до форс-мажорних обставин.

А Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня у зв'язку з карантином по всій країні через поширення коронавіруса.

Також Верховна Рада ввела штраф до 170 тис. гривень за порушення правил карантину.

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