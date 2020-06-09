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09 червня 2020, вівторок, 16:42 7
Президент 2020-06-09T18:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський доручив Кабміну розробити рекомендації для роботи таборів в умовах пандемії коронавірусу

Зеленський доручив Кабміну розробити рекомендації для роботи таборів в умовах пандемії коронавірусу

Елена Новикова
Кабмін, Володимир Зеленський, Коронавірус, дитячі табори
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський просить Кабінет Міністрів продумати правила відпочинку дітей в літніх таборах в умовах пандемії коронавірусу в той час, як Київ і ще сім областей України не готові до другого етапу послаблення карантину.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента за підсумками традиційної наради під головуванням Володимира Зеленського із запобігання поширенню COVID-19, передають Українські Новини.

"За минуле літо в дитячих таборах було зафіксовано більш як 80 спалахів різних інфекцій. Тому робота таких закладів в умовах епідемії коронавірусу має підвищені ризики", - йдеться в повідомленні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що щорічно в літніх таборах відпочиває 1-1,2 млн дітей.

"Це багато дітей, і правила їх відпочинку в умовах коронавірусу мають бути серйозно продумані. Водночас більшість таборів у нас в досить застарілому стані. Зараз у нас є хороша можливість провести аудит, відремонтувати, де потрібно, підвищити критерії їх якості, комфорту, харчування дітей", - сказав Зеленський.

Степанов відповів, що Кабмін вже дозволив роботу баз відпочинку і розгляне пропозицію президента щодо поліпшення якості роботи літніх таборів.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що закупівлею антисептиків і засобів захисту для дитячих садків, які вже тиждень як відкриті, проте, не у всій країні, має займатися виключно адміністрація установи.

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