Зеленський доручив Кабміну розробити рекомендації для роботи таборів в умовах пандемії коронавірусу

Президент Володимир Зеленський просить Кабінет Міністрів продумати правила відпочинку дітей в літніх таборах в умовах пандемії коронавірусу в той час, як Київ і ще сім областей України не готові до другого етапу послаблення карантину.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента за підсумками традиційної наради під головуванням Володимира Зеленського із запобігання поширенню COVID-19, передають Українські Новини.

"За минуле літо в дитячих таборах було зафіксовано більш як 80 спалахів різних інфекцій. Тому робота таких закладів в умовах епідемії коронавірусу має підвищені ризики", - йдеться в повідомленні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що щорічно в літніх таборах відпочиває 1-1,2 млн дітей.

"Це багато дітей, і правила їх відпочинку в умовах коронавірусу мають бути серйозно продумані. Водночас більшість таборів у нас в досить застарілому стані. Зараз у нас є хороша можливість провести аудит, відремонтувати, де потрібно, підвищити критерії їх якості, комфорту, харчування дітей", - сказав Зеленський.

Степанов відповів, що Кабмін вже дозволив роботу баз відпочинку і розгляне пропозицію президента щодо поліпшення якості роботи літніх таборів.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що закупівлею антисептиків і засобів захисту для дитячих садків, які вже тиждень як відкриті, проте, не у всій країні, має займатися виключно адміністрація установи.