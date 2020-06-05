Гривня зміцнилася. Офіційний курс нацвалюти на довгі вихідні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5-8 червня, на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD, тоді, як на міжбанку гривня також зміцнилася.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 червня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH/USD.

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,4786 1 долар США 26,6953 1 швейцарский франк 27,8308 10 єн 2,4517 10 російських рублів 3,8557 1 євро 29,9975

Як повідомляли Українські Новини, експерти дали прогноз, що буде з курсом валюти в червні 2020 року, а також які фактори можуть вплинути на курс валют в Україні у перший місяць літа.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 червня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH/USD.