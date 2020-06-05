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05 червня 2020, пʼятниця, 05:30 10
Економіка 2020-06-05T08:15:02+03:00
Українські Новини
Гривня зміцнилася. Офіційний курс нацвалюти на довгі вихідні

Гривня зміцнилася. Офіційний курс нацвалюти на довгі вихідні

Надежда Комендантова
Курс, курс гривні, Офіційний курс
Гривня.
Гривня.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5-8 червня, на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD, тоді, як на міжбанку гривня також зміцнилася.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 червня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH/USD.

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,4786
1 долар США 26,6953
1 швейцарский франк 27,8308
10 єн 2,4517
10 російських рублів 3,8557
1 євро 29,9975

Як повідомляли Українські Новини, експерти дали прогноз, що буде з курсом валюти в червні 2020 року, а також які фактори можуть вплинути на курс валют в Україні у перший місяць літа.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 червня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH/USD.

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