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09 червня 2020, вівторок, 17:07 7
Судова влада 2020-06-09T19:00:03+03:00
Українські Новини
Венедіктова довіряє слідчим і прокурорам у справі Шеремета

Венедіктова довіряє слідчим і прокурорам у справі Шеремета

Елена Новикова
Генпрокурор, Павло Шеремет, Ірина Венедіктова
Павло Шеремет. Фото:
Павло Шеремет. Фото: "Радіо Свобода"

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова довіряє слідчим і прокурорам у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, у справі про вбивство якого Національна поліція закінчила досудове розслідування.

Про це повідомила в інтерв'ю Українським Новинам.

"Подивімося. Невідомо, до яких результатів прийде суд. У нас, на сьогодні, немає підстав говорити про непрофесійність чи несумлінності. Потрібно говорити за фактом, і тоді його оцінювати", - сказала Венедііктова.

Вона зазначила, що не є прокурором у групі прокурорів у цій справі, тому не може надати якусь конкретику.

"Я вважаю, що якщо слідчі і прокурори передали цю справу до суду, то вони вбачають реальність того, про що йдеться в матеріалах. Розуміючи суспільний резонанс і що кожне слово буде вивчатися під мікроскопом, вони розуміють свою відповідальність за це. У мене немає підстав не довіряти слідчим і прокурорам у цій справі", - підсумувала генпрокурор.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський заявив, що за справу про вбивство Павла Шеремета відповідає Арсен Аваков.

В кінці лютого Нацполіція засекретила інформацію щодо Антоненка, Кузьменка і Дугарь в розслідуванні вбивства Шеремета.

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