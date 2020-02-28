Нацполіція засекретила інформацію про розслідування вбивства Шеремета

Національна поліція засекретила інформацію про розслідування кримінального провадження про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це сказано у відповіді Нацполіції на запит "Українських Новин".

"Під час досудового розслідування з метою забезпечення повного і неупередженого розслідування з тим, щоб кожного, хто скоїв кримінальне правопорушення, було притягнуто до відповідальності в міру своєї вини, проводяться необхідні слідчо-розшукові дії", - сказано в ньому.

Зазначається, що досудове розслідування триває, за його результатами буде прийнято рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу.

Також зазначено, що ст. 387 (розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування) Кримінального кодексу передбачає кримінальну відповідальність за розголошення даних досудового розслідування, тому більш докладні відомості про зазначену справу надати неможливо.

Агентство, у свою чергу, зверталося в поліцію з питанням, чи перевіряє слідство можливу причетність співробітників Служби безпеки України до вбивства журналіста.

Зокрема перевіряється можлива причетність співробітника Департаменту контррозвідки Служби безпеки Андрія Омельченка до приховування фактів про вбивство Шеремета.

Також Українські Новини цікавилися, чи було призначено експертизу вимірювання зросту підозрюваних у вбивстві журналіста - Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугар - і чи будуть долучені до матеріалів справи висновки фототехнічної експертизи зросту людей, зафіксованих камерами спостереження, з місця злочину від 25 серпня 2016 року.

Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, суд заарештував Кузьменко та Антоненко і відправив Дугарь цілодобово під домашній арешт, який пізніше змінив на нічний.

Запобіжні заходи Антоненко і Дугарь були продовжені до 4 квітня, Кузьменко - до 3 квітня.

Крім того, суд продовжив терміни досудового розслідування по справі Шеремета до 12 квітня.