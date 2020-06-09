Венедіктова проти ліквідації НАБУ і САП

Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України, підтримує тепер роботу Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та виступає проти їх ліквідації або об'єднання з іншими органами, незважаючи на те що раніше звинуватила САП у неефективності

Про це сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

"На сьогоднішньому етапі - так. Я підтримую цю ідею, нехай працюють. САП, НАБУ і ВАКС, я вважаю, що на нинішньому етапі необхідні. На сьогодні у нас дуже корупційна країна і нехай вони дають результат", - сказала генпрокурор.

Говорячи в цілому про кількість правоохоронних органів в Україні, Венедіктова зазначила, що їх дійсно багато.

"Я вважаю, що правоохоронних органів дійсно багато. Ви пам'ятаєте, як створювалося ДБР? Дуже важко. І в перших законопроєктах НАБУ було частиною ДБР, але все пішло не так, як хотілося. Тому спочатку з'явилося НАБУ, потім ДБР, і, звичайно, в прагненні реформувати правоохоронну систему в Україні виходило так, як виходило. Тепер потрібно все аналізувати і робити для країни все прагматично і розумно. Які органи, для чого, у скільки нам обходяться і які результати", - підкреслила генпрокурор.

Як повідомляли Українські Новини, не дивлячись на те, що Генпрокуратура виявила порушення у роботі Холодницького Ірина Венедіктова вважає, що у нього є шанс переобратися на другий термін.