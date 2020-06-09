Венедіктова вважає, що у Холодницкого є шанс переобратися на другий термін

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не виключає переобрання на другий термін спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького, що раніше розповів як проведе свою літню відпустку.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Українським Новинам.

"Ми відкриваємо конкурс на нового керівника САП і якщо Назар Іванович захоче взяти в ньому участь, якщо члени комісії його оберуть, то who knows. Подивимося. Якщо він візьме участь в конкурсі і переможе в ньому, то чому ні?" - вважає Венедіктова.

Вона зазначила, що 30 листопада у Холодницького закінчується термін повноважень і за законом, і за контрактом.

Як повідомляли Українські Новини, генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила про виявлені порушення під час службового розслідування в роботі керівника САП Назара Холодницького.

Раніше Ірина Венедіктова звинуватила Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в бездіяльності й просила продемонструвати судові вироки антикорупціонерам.