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09 червня 2020, вівторок, 13:04 10
Судова влада 2020-06-09T14:45:03+03:00
Українські Новини
Венедіктова вважає, що у Холодницкого є шанс переобратися на другий термін

Венедіктова вважає, що у Холодницкого є шанс переобратися на другий термін

Анна Рудык
ГПУ, САП, Назар Холодницький, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Генеральний прокурор України, Офіс Генпрокурора, Ірина Венедіктова
Холодницький. Фото: Facebook/Назар Холодницький
Холодницький. Фото: Facebook/Назар Холодницький

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не виключає переобрання на другий термін спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького, що раніше розповів як проведе свою літню відпустку.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Українським Новинам.

"Ми відкриваємо конкурс на нового керівника САП і якщо Назар Іванович захоче взяти в ньому участь, якщо члени комісії його оберуть, то who knows. Подивимося. Якщо він візьме участь в конкурсі і переможе в ньому, то чому ні?" - вважає Венедіктова.

Вона зазначила, що 30 листопада у Холодницького закінчується термін повноважень і за законом, і за контрактом.

Як повідомляли Українські Новини, генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила про виявлені порушення під час службового розслідування в роботі керівника САП Назара Холодницького.

Раніше Ірина Венедіктова звинуватила Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в бездіяльності й просила продемонструвати судові вироки антикорупціонерам.

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