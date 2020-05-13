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13 травня 2020, середа, 09:50 3
Туризм 2020-05-13T09:51:22+03:00
Українські Новини
Після карантину вартість турів може зрости незалежно від турфірм

Після карантину вартість турів може зрости незалежно від турфірм

Елена Литвин
Туризм, Карантин, Підвищення ціни, туризм в Україні, ціна на тури
туристи. Фото: pixabay
туристи. Фото: pixabay

Тоді як експерти стверджують, що туркомпанії не можуть повернути клієнтам заплачені кошти з-за форс-мажору, клуб активного відпочинку "Біла Ворона" (Київ) вважає, що вартість турів після карантину може підвищитися через збільшення організаційних витрат.

Про це повідомив засновник клубу Денис Лісовий в інтерв'ю Українським Новинам.

"Підвищення, які можуть бути, будуть пов'язані з організаційними витратами. Може ще бути, що тур розрахований на 15-20 чоловік, але з-за обмежень група зменшиться при тих же витратах і для їх компенсації вартість буде підвищуватися", - сказав він.

При цьому Лісовий вважає, що туркомпанії не стануть штучно підвищувати ціни, щоб покрити витрати за час карантину.

За його словами, організація поїздок після відміни карантину буде залежати від тих умов, які будуть висуватися до проведення тих чи інших заходів.

Лісовий вважає, що в цілому після карантину очікується різке зростання попиту на тури по Україні.

На його думку, всередині країни є досить унікальних туристичних місць, куди ще не возять мандрівників або возять рідко, тому є ресурси для розвитку галузі.

Як повідомляли Українські Новини, Українська асоціація туристичних агентств заявила, що частина туристичних компаній розглядають можливість переходу на організацію відпочинку в Україні.

Експерти також вважають, що після скасування карантину готелі в Україні можуть бути заповнені.

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